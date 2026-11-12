Delni rezultati meritev vode v Logatcu: nevarnih bakterij niso zaznali

Na občini so prejeli delne rezultate mikrobiološkega preskušanja pitne vode po tistem, ko so pristojne službe v zadnjih dneh začele izvajati meritve in analize. V sredo je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) odvzel pet vzorcev za preverjanje kakovosti vode v okviru oskrbe s pitno vodo, dva iz vodnih virov in tri iz vodovodnega omrežja. Za danes pa Agencija za okolje (Arso) in NLZOH načrtujeta vzorčenje površinskih voda na petih merilnih mestih. Z analizami bodo preverjali morebitno prisotnost onesnaževal, povezanih s požarom in odtekanjem gasilnih vod.

Kot je občina zapisala na svojem spletišču, v vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti v sredo, niso ugotovili prisotnosti koliformnih bakterij, bakterije Escherichia coli in bakterije Clostridium perfringens. Dodali so, da analize še niso v celoti zaključene. V teku so še preiskave števila kolonij pri 22 in 36 stopinjah Celzija, enterokokov ter kemijske analize pitne vode, so dodali.