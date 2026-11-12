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Delni rezultati meritev vode v Logatcu: nevarnih bakterij niso zaznali

Logatec, 12. 11. 2026 16.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Voda

Delni rezultati meritev kakovosti pitne vode po požaru v industrijski coni v Logatcu kažejo, da v odvzetih vzorcih niso ugotovili prisotnosti nekaterih bakterij, je Občina Logatec objavila na spletni strani. Analize sicer še niso v celoti zaključene, ukrep preventivnega prekuhavanja pitne vode pa ostaja v veljavi do preklica, so zapisali.

Na občini so prejeli delne rezultate mikrobiološkega preskušanja pitne vode po tistem, ko so pristojne službe v zadnjih dneh začele izvajati meritve in analize. V sredo je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) odvzel pet vzorcev za preverjanje kakovosti vode v okviru oskrbe s pitno vodo, dva iz vodnih virov in tri iz vodovodnega omrežja. Za danes pa Agencija za okolje (Arso) in NLZOH načrtujeta vzorčenje površinskih voda na petih merilnih mestih. Z analizami bodo preverjali morebitno prisotnost onesnaževal, povezanih s požarom in odtekanjem gasilnih vod.

Kot je občina zapisala na svojem spletišču, v vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti v sredo, niso ugotovili prisotnosti koliformnih bakterij, bakterije Escherichia coli in bakterije Clostridium perfringens. Dodali so, da analize še niso v celoti zaključene. V teku so še preiskave števila kolonij pri 22 in 36 stopinjah Celzija, enterokokov ter kemijske analize pitne vode, so dodali.

Prekuhavanje vode
Prekuhavanje vode
FOTO: Shutterstock

Prebivalcem še vedno svetujejo ukrep prekuhavanja vode, ta tako ostaja v veljavi do preklica. Dodali so, da bodo prebivalce obveščali o končnih rezultatih vzorčenja pitne vode.

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Logatec pitna voda požar onesnaženje prekuhavanje vode

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