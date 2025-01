Delni sončev mrk, popoln lunin mrk, meteorski roji, severni sij ...

Za večje navdušence opazovanja vesolja, ki imajo daljnogled ali še boljše teleskop, strokovnjaki izpsotavljajo opazovanje Satura. 23. marca in 23. novembra bodo njegovi obroči poravnani z zemljo, kar pomeni, da bodo na nebu vidni kot tanka črta.

7. septembra bomo lakho iz naših krajev opazovali popoln lunin mrk. Ta naj bi bil posebej spektakularen, saj se bo dogajal v času vzhajanja lune. Luna bo vzhajala v zemljni senci in se nato na nebu zasvetila šele ob koncu mrka. Vrhunec mrka bo ob 19.30.

Vrhunec utrinkov sicer vedno pričakujemo med 12. in 13. avgustom, ko na nebu kraljujejo Perzeidi. A ti letos ne bodo prav dobro vidni, saj se nam obeta polna luna. Nas pa nato 17. novembra čakajo še Leonidi, 14. decembra pa Geminidi.

Ker je sonce blizu svoje maksimalne aktivnosti, pa se nam obeta tudi velika verjetnost severnega sija oz. aurore boreallis. To žal nemogoče natančno napoedati vnaprej, so jo pa na silvestrsko noč in tudi na novoletni večer ponekod že lahko videli.