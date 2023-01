Delničarji Luke Koper februarja o menjavi nadzornikov, tudi Matoza

SDH v utemeljitvi predloga za zamenjavo nadzornikov navaja, da so delničarji delniške družbe upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, ena ključnih nalog SDH pa, da je na skupščinah glasovati tako, da so nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države kot celote sestavljeni tako, da se člani dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah.

Sklic izredne skupščine je zahteval Slovenski državni holding (SDH) v svojem imenu in imenu države, kaže obrazložitev sklepov sklica skupščine, danes objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze. Luka je v večinski državni lasti: Država ima 51-odstotni delež, SDH 11,13-odstotnega in Kapitalska družba 4,98-odstotnega. Četrti največji lastnik je Mestna občina Koper s 3,14-odstotnim deležem, navaja spletna stran družbe.

Delničarji naj bi tako odločali, da iz nadzornega sveta odpokličejo Francija Matoza, Nevenko Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca ter na njihova mesta za štiriletni mandat imenujejo Boruta Škrabarja, Barbaro Nose, Jožefa Petroviča, Boštjana Raderja in Mirka Bandlja.

Škrabar je, kot navaja utemeljitev predlaganega sklepa, med drugim direktor družb Bluemarine, Blueship Sti in Conbulk, ki se ukvarjajo s pomorskim prometom in logistiko. Je tudi častni konzul Turčije v Sloveniji. Po navedbah medijev bo Škrabar v nadzornem svetu namesto Tamare Kozlovič zastopal lokalne interese.

Nosetova je že bila nadzornica Luke Koper v letih 2017-2021. Je revizorka, od leta 2005 je direktorica in pooblaščena revizorka v družbi Constantia Plus, med drugim je bila tudi v nadzornih svetih Pozavarovalnice Sava in Pošte Slovenije.

Petrovič je od januarja 2015 pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic (SŽ), bil je med drugim tudi v vodstvih družb Unichem, Delo prodaja, DZS in Fersped. Od septembra 2021 je član nadzornega sveta družbe SŽ VIT.

Rader je zaposlen na SDH kot samostojni upravljavec. Pred tem je delal med drugim v borznoposredniških družbah Publikum in Perspektiva, v banki SKB in v farmacevtu Krka. Je tudi nadzornik družbe Uradni list.

Bandelj je bil med drugim generalni sekretar vlade Janeza Drnovška in minister za notranje zadeve. Je odvetnik s svojo odvetniško pisarno, bil pa je med drugim tudi v nadzornih svetih družb SŽ in Aerodrom Ljubljana ter predsednik sveta UKC Ljubljana.

Predlagana je zamenjava štirih nadzornikov, ki zastopajo kapital in so mandat nastopili 2. julija 2021, v času prejšnje vlade. Peti nadzornik, ki zastopa kapital in je mandat začel 7. junija 2022, v času sedanje vlade, Tomaž Benčina ostaja v nadzornem svetu.

Nekdanja direktorica koprske občinske uprave Kozlovič je odstopila maja lani, potem ko je bila na listi Gibanja svoboda izvoljena za poslanko DZ.