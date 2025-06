Delničarji NLB potrdili prvo letošnje izplačilo dividend

Letos je banka 50 odstotkov dobička iz leta 2024 zadržala za izboljšanje kapitalskega količnika ob koncu leta, kar pomeni, da je bilo za razdelitev delničarjem na voljo 50 odstotkov lanskega dobička ali 257 milijonov evrov. To predstavlja 17-odstotno povečanje izplačila dividend. Danes potrjena dividenda bo izplačana 24. junija. Do te bodo upravičeni vpisani v delniško knjigo 23. junija.

Bilančni dobiček NLB na zadnji dan lanskega leta znaša 1,19 milijarde evrov in vključuje čisti dobiček leta 2024 v višini 478,16 milijona evrov in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 715,90 milijona evrov. Tako je preostanek v višini 1,07 milijarde evrov ostal nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček, so danes sporočili iz NLB.

Skupščina, na kateri je bilo navzočih 60,41 odstotka delničarjev z glasovalno pravico, je danes podelila razrešnico upravi in nadzornikom za leto 2024.

Delničarji so se seznanili z imenovanjem nove predstavnice zaposlenih Tatjane Jamnik Skubic, ki jo je izvolil svet delavcev, potem ko je mandat Tadeje Žbontar Rems potekel ob zaključku skupščine. Tatjana Jamnik Skubic bo svoj mandat začela po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj.

Poleg Islama Osame Bahgata Zekryja in Tatjane Jamnik Skubic so v nadzornem svetu še predsednik Primož Karpe, namestnik predsednika Shrenik Dhirajlal Davda, Cvetka Selšek, Andre-Marc Prudent-Toccanier, Mark William Lane Richards, Luka Vesnaver, Natalia Olegovna Ansell in Sergeja Kočar kot predstavnici delavcev.

V upravi pa so predsednik Blaž Brodnjak ter člani Archibald Kremser, Peter Andreas Burkhardt, Hedvika Usenik, Antonio Argir in Andrej Lasič.

Delničarji, največji posamični med njimi je s 25 odstotki in eno delnico država, so se seznanili še s poročili za lani. Obravnavali so nadgrajeno politiko prejemkov članov nadzornega sveta in uprave NLB, politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva v NLB, politiko izbora primernih kandidatov za nadzornika ter spremembe določitve izplačil članom nadzornega sveta NLB in njegovim komisijam.