Delnice Amazona so leta 2024 poskočile za več kot 15 %, Bezos postal najbogatejši človek na svetu

Porast v cenah delnic podjetja Amazon je Bezosa pripeljal do tega, da je prehitel Muska na seznamu svetovnih bogatašev.

Čeprav je Amazon začel svojo pot kot spletna trgovina, se je hitro razširil in v svoj portfelj dodal izjemno dobičkonosen oddelek Amazon Web Services (AWS). Podjetje je razširilo tudi uporabo umetne inteligence v svojih izdelkih. Amazon je v svojem pomočniku Alexa uporabil generativno umetno inteligenco. S pomočjo generativne umetne inteligence deluje tudi Rufus, pomočnik za nakup. Amazon Bedrock se uporablja za izdelavo aplikacij umetne inteligence v oblaku AWS.

Novembra 2023 je podjetje predstavilo svoj novi čip, ki se uporablja v kombinaciji s čipi podjetja NVIDIA. Podjetje ima tudi chatbot, imenovan "Amazon Q for Companies", ki bi lahko sčasoma neposredno tekmoval z Microsoftovim ChatGPT in Googlovim Gemini.

Vlagatelji zato menijo, da bo Amazonova delnica vsekakor deležna koristi od razvoja umetne inteligence in čipov, ki jih ponujajo podjetja, kot so NVIDIA, ARM in AMD.

Bezosov Blue Origin neposredno tekmuje v vesoljski industriji s SpaceX Elona Muska in oba želita s svojim vesoljskim plovilom ponovno poslati ljudi na Luno. Domnevno rivalstvo je postalo javno leta 2013, ko je Blue Origin vložil protest proti SpaceX, da bi zmanjšal možnosti za sklenitev pogodbe z Naso. Od takrat naprej sta bili obe podjetji vpleteni v številne druge spore, ki so povzročili sparing na Twitterju / X-u.

Medtem ko se je cena Tesline delnice zmanjšala, delnice Amazona še naprej rastejo, cena pa je letos poskočila za 17,25 %. Velika spomladanska razprodaja (od 20. do 25. marca) na Amazonu, ki je prvič na voljo vsem, bi lahko v prihodnjih tednih zagotovila dodatno spodbudo za rast cene delnic tega podjetja.

Viri: The New York Times, NBC News, GeekWire, MarketWatch

