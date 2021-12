'Delo fizioterapevtov v intenzivni terapiji je neprecenljivo'

Poleg zdravnikov in medicinskih sester, ki že dobro leto in pol skrbijo za bolnike s covidom, so nepogrešljiv del ekipe tudi fizioterapevti. Ti so vključeni v delo intenzivnih enot, kjer z bolniki izvajajo dihalne vaje, jih razgibavajo tudi, ko so v umetni komi, na navadnih covidnih oddelkih jim okrepijo mišice, jih postavijo spet na noge, izrednega pomena pa je njihovo delo tudi pri kasnejši rehabilitaciji, ki je pri dolgotrajnem covidu bistveni del okrevanja.