Tuji delavci v Medvodah brez dovoljenj, trije bodo morali domov

V tem tednu so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Policijske uprave Ljubljana v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije opravili več nadzorov s področja zakonitosti prebivanja in zaposlovanja tujcev.

"Med nadzorom gradbišča na območju Medvod je bilo ugotovljeno, da osem tujcev, ki so opravljali različna gradbena dela ni imelo dovoljenj za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji, prav tako jih delodajalec ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja," so sporočili s Policije.

Zaradi kršitev Zakona o tujcih so bile tujcem izrečene globe, trem izmed njih pa tudi izdane odločbe o vrnitvi, na podlagi katerih morajo zapustiti državo oziroma območje držav članic Evropske unije ter schengenskih pogodbenic.