Delo na inštitutu, kjer se vsakodnevno srečujejo s smrtjo
Pred 1. novembrom smo obiskali kraj, kjer se zaposleni vsakodnevno srečujejo s smrtjo. Bili smo na Inštitutu za sodno medicino, kjer vsako leto opravijo več kot 1500 obdukcij. Specializirani so za najtežje primere – kot so nejasne, nepričakovane ali celo nasilne smrti. Raziskujejo podrobnosti in so pogosto ključni pri reševanju kaznivih dejanj. Kaj pa je za zaposlene najtežje?
