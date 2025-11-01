Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Delo na inštitutu, kjer se vsakodnevno srečujejo s smrtjo

Ljubljana, 01. 11. 2025 19.00 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
2

Pred 1. novembrom smo obiskali kraj, kjer se zaposleni vsakodnevno srečujejo s smrtjo. Bili smo na Inštitutu za sodno medicino, kjer vsako leto opravijo več kot 1500 obdukcij. Specializirani so za najtežje primere – kot so nejasne, nepričakovane ali celo nasilne smrti. Raziskujejo podrobnosti in so pogosto ključni pri reševanju kaznivih dejanj. Kaj pa je za zaposlene najtežje?

Inštitut za sodno medicino obdukcije smrt kaznivo dejanje
Naslednji članek

Zakaj se vrata največjega pokopališča zaprejo, ko pade noč?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vrana in vrabček
01. 11. 2025 19.38
+1
Za to delo so zelo dobro plačani. Raje grem raziskovat vzrok smrti, kot pa ločevat odpadke na komunalo
ODGOVORI
1 0
96bimBo
01. 11. 2025 19.14
+4
Prispevek bi bil lahko obširnejši. Primeri iz tujine, npr. Nemčije (dr. Tsokos), so zelo zanimivi.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330