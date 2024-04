Delo na Petrolu: Skupaj pišemo odlične zgodbe

Petrolovi bencinski servisi niso le kraj, kjer se opravljajo vsakdanji nakupi goriva – so središča sijajnih medosebnih odnosov in nepozabnih izkušenj. Preberite, kako poseben je ekipni duh, ki vlada na Petrolovih lokacijah v Ljubljani in drugod v osrednji Sloveniji.

V ozračju prijaznosti in pozornosti do strank se na Petrol prodajnih mestih namreč ustvarjajo vezi, ki gredo preko običajnega delovnika. Vsak dan se dogaja nekaj posebnega, ko se srečajo različni ljudje z različnimi zgodbami. Kot pravi Mirjana, zaposlena na Petrolovem prodajnem mestu na Celovški v Ljubljani, jo najbolj veseli to, da lahko s svojo pozitivno energijo in srčnostjo marsikomu polepša dan. "Res mi ni težko, ker rada delam to. Obožujem delo z ljudmi, to mi je res v veliko zadovoljstvo," pove. "Stranka me nikoli ne bo dobila slabe volje," pa dodaja njen sodelavec Ilija. "Do njih sem zmeraj nasmejan, veliko jim pomeni, da tudi v težjih dnevih dodam vsaj nekaj pozitivne energije."

Ena izmed zgodb je tudi tista o Jasmini, ki je s svojimi burgerji pritegnila pozornost obiskovalcev Petrola na Tržaški cesti. Prav posebna je njena pot do tega, da je pred šestimi leti postala del ekipe: "To je zame, sem rekla, se opogumila in poslala prošnjo, celo na upravo sem klicala. Tako sem hvaležna, da so mi dali priložnost za delo prav tukaj, kjer sem si želela." Na njene Fresh burgerje danes prihajajo iz vse Slovenije, pove z navdušenjem. "Pridejo k meni in pravijo, da so slišali, da so v naši prodajalni burgerji najboljši, in to me res veseli. Narejeni so z ljubeznijo." Mi pa dodajamo, da se stranke pri njej tako rade ustavljajo ne le zaradi hrane, ampak tudi zaradi prijetnega vzdušja, ki ga soustvarja z ekipo.

A ne gre le za to, kako se ekipa vključuje v življenje strank. Tudi med seboj imajo zaposleni na Petrol prodajnih mestih tesne vezi. "So dnevi, ko nisi najbolj razpoložen in prideš v službo slabe volje. Sodelavci to takoj opazijo in ti pomagajo, te motivirajo. Se usedemo skupaj, spijemo skupaj kavo in se pogovorimo," opiše pristnost odnosov v ekipi Martina, prodajalka na Lomu. Da služba ni zgolj obveznost, ampak okolje, v katerem se zaposleni počutijo kot doma, ugotavlja tudi njena sodelavka Viktoria. "Ko sem izvedela, da na Petrolu iščejo prodajalce, sem se takoj prijavila. Prav sanjala sem o tem, da bi delala tukaj – delo se mi je zdelo lepo, pa še uniformo zraven dobiš," pravi. "Od takrat se je veliko spremenilo. Še moža imam petrolovca! Tako da ja, na Petrolu nastajajo prave družine!"

Petrol prodajna mesta torej niso le kraj dela, ampak tudi prostor, kjer se rojevajo nove povezanosti in prijateljstva. Ne glede na starost. Tako lahko na manjšem Petrolu na zaloški cesti v Ljubljani srečate Jožico, ki je bila, ko se je pridružila ekipi, stara nekaj čez petdeset let. "V prejšnji službi sem bila nesrečna in hčerka me je prepričala, naj poskusim na Petrolu," je iskrena. "Najprej sem bila malo skeptična, saj zaradi svoje starosti nisem vedela, kako se bom znašla. Zelo so mi bili v pomoč sodelavci, ki so res zaslužni za to, da sem se tukaj že od prvega dneva zelo dobro počutila," zažari. Podobnih misli je tudi Marjan, ki je po tridesetih letih dela na Petrolu upokojil, a kljub temu ostaja del ekipe na Tržaški. "Prihajam trikrat na teden po štiri ure, da obdržim stik z njimi in da jim še malo ponagajam," pove hudomušno.

