Delo od doma: nasveti, kako ostati zdrav, srečen in produktiven

Ob širjenju koronavirusa se tudi v Sloveniji verjetno vse več delodajalcev odloča, da svojim uslužbencem preventivno svetuje delo od doma. To dandanes pri marsikateri vrsti zaposlitve ne bi smelo več predstavljati težav, saj tehnologija omogoča uslužbencem, da so enako vključeni v delovni proces tako v pisarni kot doma.

Številna podjetja zaradi širjenja koronavirusa uvajajo delo od doma, to pa, čeprav nekateri tako mislijo, ni ne tako enostavno ne zabavno. Premagati je namreč treba duševne ovire, vključno z občutkom izolacije, še posebej, če je edini glas, ki ste ga slišali ves dan, vaš, ko se pogovarjate s svojim psom, mačko ali kar sami s seboj. Sicer ideja, da bi zlezli iz postelje in delali kar v pižami, zveni kot sanje. Toda v resnici lahko naredi več škode kot koristi za vaše zdravje. Zato smo zbrali nekaj nasvetov, da boste od doma delali z veseljem in da boste ostali srečni, zdravi in produktivni.

Delo od doma FOTO: Shutterstock

Dnevna rutina Kako in kdaj začnete delovni dan, je ključni del sestavljanke, ki zagotavlja, da boste produktivni in vam bo udobno, ko boste delali od doma. Pomembno je namreč, da vsak delovni dan jemljete kot dan v pisarni. 1. Zjutraj se oblecite, kot da greste dejansko v službo. 2. Načrtujte odmore. 3. Naredite si seznam opravil in bodite pripravljeni zamenjati prioritete v hipu. Dom je namreč okolje, v katerem se lahko marsikaj zgodi. Morda se boste morali preseliti v drugo sobo ali spremeniti ure dela. Če boste imeli seznam, boste vedno vedeli, katere so vaše naloge in boste ostali produktivni, ne glede na nepredvidene dogodke. 4. Vzpostavite zdravo rutino, ki vključuje primeren zajtrk, kosilo in večerjo. 5. Vsako noč si zagotovite primerno število ur spanja. 6. Ne prinašajte hrane na delovno mizo, samo pijačo. Ko enkrat prineseš hrano na mizo, si na zelo spolzkem terenu, da bo tehtnica kmalu pokazala več, kot bi si želeli. Delovno okolje in oprema 7. Uporaba primerne opreme, naj bo to stol, pisalna miza, tipkovnica ali monitor, lahko močno vpliva na to, koliko vas bo konec dneva bolel hrbet. 8. Uporabljajte ergonomsko tipkovnico, velik zaslon in primeren pisarniški stol. 9. Zasloni na dotik, brezžične tipkovnice in miška so vaši prijatelji. 10. Prilagodljivi stoli in pisarniške mize, ki se lahko dvignejo, da lahko ob njih stojimo, pomagajo pri udobju. 11. Če uporabljate prenosni računalnik, ga povežite s tipkovnico, miško in monitorjem za bolj formalno namizno izkušnjo. Ne uporabljajte prenosnika na kuhinjski mizi. 12. Če se vam zdi klasična namizna postavitev precej omejujoča, se je ni treba držati. Upoštevajte ergonomijo in pogosto preklapljajte med položaji. To pomaga vašemu umu in telesu. 13. Če je le mogoče, delajte v prostoru z vrati, ki jih lahko kadar koli zaprete.

Aplikacije in storitve Uporabljajte aplikacije, ki vam omogočajo učinkovito komunikacijo, vendar vas ne vznemirjajo z interakcijo s sodelavci ali strankami v vseh urah dneva. Kljub temu lahko z aplikacijami, kot so orodja za videokonference ali Slack, komunicirate z ljudmi zunaj dela. 14. Zoom, aplikacija za videokonference, je vaš prijatelj. Dosledna uporaba orodij za videokonference bo namreč poskrbela, da boste vsak dan vstali in se uredili. 15. Aplikacije uporabljajte v celozaslonskem načinu, kolikor je mogoče, da omejite motnje. 16. Pridružite se kanalom na Slacku, da boste lahko komunicirali z drugimi ljudmi. Duševno zdravje Ohranjanje duševnega zdravja je najpomembnejši vidik dela od doma. Čeprav ne pogrešate improviziranih srečanj in pogovorov, ki se vam na prvi pogled zdijo površni, pa boste potem, ko boste nekaj tednov že delali v domači pisarni, hrepeneli po kakršni koli človeški interakciji. 17. Izhod od doma/pisarne med delovnikom je bistvenega pomena za ohranjanje duševnega zdravja. 18. Postavite meje. Eden največjih izzivov, zlasti za tiste z družino, so družinski člani, ki mislijo, da delo od doma pomeni, da ste jim vedno na voljo. Sporočite jim svoj urnik in če je potrebno, uvedite "ne moti" ure in dneve. 19. Delajte zunaj. Neverjetno je, kako lahko svež zrak izboljša delovanje uma. 20. Izogibajte se krivdi. Odmor si je doma težje vzeti, kot oditi iz pisarne in se sprehoditi okoli stavbe. 21. Imejte urejen delovni prostor in pisarno (po možnosti stran od kuhinje). 22. Bodite kreativni in eksperimentirajte, da boste ustvarili svoje popolno delovno mesto.

