Delo od doma: kako se nanj pripraviti in kako se izogniti občutku izoliranosti

ŠALA DNEVA Arhiv

15-letnica pride k mami in ji potoži, da že dva meseca nima menstruacije.

Zaskrbljena mama kupi test za nosečnost, ki je pozitiven. "Takoj povej, kdo je bil, in če ne boš povedala meni, boš morala očetu....!!!!", kriči mama. Deklica prime mobilni telefon in pokliče. Čez pol ure se pripelje pred hišo ferrari. Iz njega izstopi moški, okoli 40 let, lepo oblečen... pride v hišo in se vsede med mamo, očeta in hčerkico. "Dober dan", pravi "vaša hči me je obvestila. Torej, jaz je ne morem poročiti, ker že imam družino, ampak, če se rodi deklica, ji prepustim 3 trgovine, 2 stanovanji, eno vilo in 500.000 evrov na račun. Če je fant dobi 2 tovarni in 500.000 na račun. Če pa slučajno zgubi otroka..." Takrat se oče zdrzne, vstane, položi moškemu roko na ramo in pravi: "Pa lahko poskusiš še enkrat!"