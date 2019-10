Delo računskega sodišča po pol leta še ni obrodilo sadov

Zdaj so ploščo obrnili, kar velja tudi za oba tuja izvajalca stresnih testov, ki sta z Banko Slovenije zaslužila skoraj 13 milijonov evrov. Eden od njiju od računskega sodišča namreč zahteva podpis sporazuma o nerazkrivanju informacij. "In sicer pod resnimi pogoji za pogodbeno kazen v višini 500.000 evrov za razkrito informacijo. Kar računsko sodišče seveda ne bo nikoli podpisalo," je dejal Vesel.

To pa še ni vse. Taki kot bi morali biti menda niso niti arhivi. Zapisi so skopi, nekateri pa naj bi celo manjkali, kar je še dodatna težava, saj je zdaj na Banki Slovenije povsem druga vodilna ekipa kot leta 2013. Pod črto to seveda pomeni, da revizorji s svojim raziskovanjem ne pridejo nikamor. In to kljub temu, da smo leta 2013 za reševanje bank porabili izključno davkoplačevalske milijarde.

"Na voljo imamo še nekaj možnosti, ki jih javno ne bi razkrival. Poskušali bomo še te, sicer se bomo morali odločiti za informacijo politiki in javnosti, da se tega enostavno ne da revidirati v nekem realnem času," je še povedal Vesel. Bistveno bolje sodelujejo s policijo, ki je proti vodilnim sicer že vložila kazensko ovadbo, a je zadeva še vedno v predkazenskem postopku.