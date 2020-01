Primera Iračan in napad na novinarsko ekipo pod drobnogledom

Na novogoriškem tožilstvu poteka strokovni pregled nad delom tamkajšnjih treh tožilk, in sicer v primeru napada na ekipo RTVS in v zadevi Iračan, ko je 26-letnik z nožem poškodoval taksista in policista. Če bodo ugotovili nepravilnosti, bo to lahko vplivalo na izdelavo ocene državnotožilske službe.

V začetku decembra je generalni državni tožilec Drago Šketa odredil strokovni pregled nad delom treh novogoriških tožilk, Ane Radovanović Širok zaradi primera Iračan, ki je lani poleti napadel taksista in policista, in Andreje Žvanut ter Petre Poberajoziroma njuni odločitvi glede kaznovanja Denisa Koršiča, ki je pred letom in pol na trgu Evropa v Novi Gorici zapeljal v RTV ekipo, poročajo Primorske novice.

Od leta 2016 do 2019 je bilo odrejenih 30 strokovnih pregledov, največ na ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu.

Strokovna pregleda bi morala biti končana do konca januarja letos, kar pa je odvisno tudi od pravnomočnosti obeh sodb na prvi stopnji. Se je pa Šketa glede Radovanović Širokove obrnil tudi na komisijo za etiko in integriteto pri državnotožilskem svetu. Omenjena tožilka se je namreč podpisala pod javno peticijo proti deportaciji sirskega begunca Ahmada Šamija, komisija pa bo zdaj razjasnila pomisleke o združljivosti oziroma nezdružljivosti posameznih ravnanj tožilcev z njihovo profesionalno funkcijo. Primer Iračan V začetku julija se je ob cesti na izvozu Vogrsko zgodil incident, v katerem je iraški državljan najprej z nožem v taksiju poškodoval slovenskega voznika, ob prihodu policije pa napadel še policista. Ta je nato uporabil strelno orožje in storilca ustrelil v desno nogo. 26-letnik je bil obtožen poskusa uboja taksista, poskusa umora policista in poskusa odvzema motornega vozila. Tožilka Ana Radovanović Širok je zanj predlagala enotno šestletno zaporno kazen in petletni izgon iz države, čemur je sodišče v celoti pritrdilo.

Iračan je dobil šestletno zaporno kazen in petletni izgon iz države. FOTO: Kanal A

Primer RTV ekipe Napad na televizijsko ekipo RTVS, na novinarko Mojco Dumančič in snemalca Darka Humarja, se je zgodil 8. avgusta 2018 okrog 11. ure na Trgu Evropa sredi Nove Gorice. Obtoženi Denis Koršič je v osebnem avtomobilu dvakrat peljal mimo njiju in kričal nanju v italijanskem jeziku. Ko je tretjič pripeljal mimo, je zavil s cestišča naravnost proti njima, a sta se trku izognila, poškodovana je bila le kamera. Koršič je bil obtožen groženj in poškodovanja tujih stvari, tožilki Andreja Žvanut in Petra Poberaj pa sta zanj predlagali enotno pogojno šestmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, čemur je sodišče sledilo.

Denis Koršič, ki je namerno zapeljal v ekipo RTVS je dobil šestmesečno pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let. FOTO: Primorske novice/Pierluigi Bumbaca