Delo v pro bono ambulanti: 'Bolniki pogosto razkrijejo težke osebne zgodbe'

Delo v pro bono ambulanti je po besedah vodje ambulante in družinske zdravnice v Zdravstvenem domu Ljubljana Nene Kopčavar Guček zelo drugačno kot v drugih ambulantah. " Sem zahajajo ljudje brez zdravstvenega zavarovanja, zato zavarovalnica ne igra nobene vloge, naslanjamo se le na stroko, etiko in empatijo. Administrativnih omejitev tukaj nimamo, imamo pa številne materialne omejitve, ki nam predstavljajo izzive, ki jih kreativno in sproti rešujemo tudi multidisciplinarno ," je pojasnila.

Medicinska sestra Martina Petric je pojasnila, da so v ambulanti v letošnjem letu obravnavali 106 bolnikov. Najpogosteje v ambulanti obravnavajo trebušne težave, sezonska prehladna in druga obolenja, težave s sečili, hrbtenico in visok krvni tlak. Srečajo se tudi z nespečnostjo, depresivnimi motnjami, poškodbami, alkoholizmom in sladkorno boleznijo. V ambulanti opravijo tudi cepljenje otrok, ginekološke preglede in ženskam nudijo kontracepcijo.

Petriceva je pojasnila, da se posamezniki na ambulanto obračajo zaradi zdravstveni težav, v pogovoru z zdravstvenimi delavci pa velikokrat razkrijejo težke osebne zgodbe, ki so zaznamovale njihova življenja. "V ambulanto redno prihaja 23 zdravnikov prostovoljcev, od tega je pet zdravnikov družinske medicine, ostalo so pa specialisti pediater, psihiater, pulmolog, radiolog, psiholog, specialist medicine dela, prometa in športa in pa ortoped," je pojasnila. V letošnjem letu si želijo urediti dostop za invalide in elektronsko vodenje podarjenih ter izdanih zdravil.

Prizadevajo si tudi urediti manjšo operacijsko sobo, kjer bi lahko izvajali manjše posege. "Želim si še več izobraževanja glede preventivnih pregledov in pa da bi imeli tudi naši bolniki možnost vključitve v presejalne preventivne preglede. Zora se že izvaja, ker imamo ginekologe, želela bi si pa še Svita in Dore," je zaključila.

Po besedah Kopčavar Gučkove v ambulanti izvajajo tudi preventivo pred srčno-žilnimi boleznimi, in sicer merjenje krvnega tlaka, teže, višine in oceno stanja ožilja ter preventivne preglede krvnega sladkorja in holesterola. Uvedli so tudi medicinsko pedikuro za sladkorne in ortopedske bolnike.

Pomembno vlogo igra tudi Slovenska filantropija, ki z donacijami in sodelovanjem prispeva k obstoju ambulante. Donacije prejemajo tudi od farmacevtskih podjetij in posameznikov, ki jim podarijo oblačila, obutev in številne medicinske pripomočke, ki jih sami ne potrebujejo več, je še pojasnila Kopčavar Gučkova.

Pro bono ambulanta v družbi zapolni pomembno vrzel in vsem ljudem nudi zdravstveno pomoč in psihosocialno podporo, je prepričana tudi predsednica Slovenske filantropije Anica Mikuš Kos.