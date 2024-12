Delo v turizmu je način življenja: na Rogli dnevno v pogonu 200 ljudi

Kdo pa so ljudje, ki bodo medtem, ko bo večina praznovala na smučiščih, trgih, v restavracijah, hotelih, toplicah in doma, silvestrovo preživeli v službi? Poleg zdravstvenih delavcev, gasilcev, policistov so med prazniki med najbolj obremenjenimi tudi gostinci in upravljalci smučišč. Na Rogli je dnevno, ne glede na praznike in vremenske razmere, v pogonu več kot 200 ljudi. Vse od učiteljev smučanja do kuharic in čistilk.