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Slovenija

Delo v vročinskem valu: številni delodajalci se odzivajo prepozno

Ljubljana, 02. 08. 2026 15.17 pred 39 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Delo v vročini

V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije opozarjajo, da se številni delodajalci na prilagajanje dela v vročinskih valovih odzivajo prepozno, začasno in necelovito. Delavcem sicer zagotovijo vodo, a delovni čas, norme, intenzivnost in roki prepogosto ostanejo nespremenjeni, so izpostavili. Od vlade zahtevajo državni protokol za delo v vročini.

Kot so v času letošnjega tretjega vročinskega vala zapisali v konfederaciji, dela na številnih delovnih mestih še vedno potekajo, kot da so razmere običajne. "Delovni urniki ostajajo nespremenjeni, norme enake, roki nedotakljivi, skrb za zdravje delavcev pa se prepogosto začne in konča pri plastenki vode," so navedli. Izpostavili so, da se odmori ponekod izvajajo v gradbenih zabojnikih, skladiščih in prostorih brez učinkovitega hlajenja.

Delo v vročini
Delo v vročini
FOTO: Bobo

Opozarjajo, da vročinski valovi postajajo pravilo in da pri tem "ne gre več za nepričakovan vremenski pojav, ki bi lahko delodajalce presenetil, temveč za znano, napovedljivo in ponavljajočo se nevarnost". Tako neukrepanje delodajalcev po njihovem "ni več posledica nevednosti ali presenečenja, ampak postane zavestna odločitev, da se zdravje in življenje delavcev podredita proizvodnji, rokom voznim redom, političnim interesom in seveda tudi dobičku".

"Nemogoče razmere" so po njihovih navedbah najbolj vidne v delovno intenzivnih in fizično zahtevnih dejavnostih, kot so gradbeništvo, promer in skladiščenje, komunala, kmetijstvo, proizvodnja, gostinstvo, turizem, čiščenje ipd. Pri tem opozarjajo, da v teh dejavnostih dela vedno več tujcev, ki so pogosto še bolj ranljivi.

"Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, je treba delovni čas skrajšati ali delo začasno prekiniti," so jasni v konfederaciji.

Od vlade in pristojnega ministrstva zahtevajo "jasen in zavezujoč državni protokol za delo v vročini, ki mora biti neposredno vezan na rumena, oranžna in rdeča opozorila Agencije RS za okolje (Arso)".

Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so ta teden ob začetku novega vročinskega vala delavcem svetovali, naj spremljajo opozorila Arsa in se ravnajo po navodilih, to pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. V zvezi med drugim zahtevajo, da se v pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih v nabor tistih, za katere veljajo omejitve dela na prostem, kadar temperatura preseže 30 stopinj Celzija, vključi še nekatere po njihovem nujne dejavnosti.

Na inšpektoratu za delo pa so ta teden opozorili, da je treba ukrepe za varnost pri delu načrtovati že pred nastopom vročinskega vala, ne šele takrat, ko so temperature že visoke. Delo na prostem se lahko pri temperaturi zraka nad 30 stopinj Celzija izvaja le pod določenimi pogoji. Delavcem morajo biti na vsake tri ure dela zagotovljene najmanj 15-minutne prekinitve dela, zagotovljeni morajo biti brezplačni brezalkoholni napitki, med odmori pa mora biti omogočena zaščita pred soncem, so navedli.

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KOMENTARJI2

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Beopen
02. 08. 2026 16.04
Pa kaj koga brigajo opozorila? Kršitev je vedno več in so vsem na očeh, inšpektorjev pa od nikoder. Za denar vse!!!
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+1
1 0
Bonaventura
02. 08. 2026 15.36
v javni upravi jih poznam kar nekaj, ki so izgorele na delu..3mes bolniške...pri delavcih ki asfaltirano pri 40 št pa ni še noben izgorel.....
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+0
1 1
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