Delo v vročinskem valu: več odmorov in brezalkoholne pijače ter zaščita pred soncem

Pravilnik določa, da mora delodajalec med delovnim časom zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih, ki ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve. Kaj to pomeni v praksi? "Temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih vročih delovnih prostorih, kjer so višje temperature posledica tehnološkega procesa ali delovne opreme (na primer peči)."

Če je temperatura višja oziroma predstavlja tveganje za zdravje, lahko delodajalec prerazporedi delovni čas na hladnejši del dneva, uvede pogostejše in daljše odmore, skrajša delovni čas, kadar je to mogoče, zmanjša intenzivnost fizično zahtevnega dela, zagotovi brezplačne osvežilne brezalkoholne napitke, začasno prekine delo, če varnega dela ni mogoče zagotoviti.

Delodajalec mora upoštevati tudi zahteve slovenskih standardov za toplotno udobje in zagotoviti ustrezne ukrepe tudi ob občasno povišanih temperaturah, na primer med vročinskimi valovi.

Če pa so temperature pogosta težava, na Inšpektoratu predlagajo tehnične rešitve, kot je namestitev klimatskih naprav, učinkovito prezračevanje in senčenje prostorov.