Delo v vročinskem valu: več odmorov in brezalkoholne pijače ter zaščita pred soncem

Pravilnik določa, da mora delodajalec med delovnim časom zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih, ki ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve. Kaj to pomeni v praksi? "Temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih vročih delovnih prostorih, kjer so višje temperature posledica tehnološkega procesa ali delovne opreme (na primer peči)."
Če je temperatura višja oziroma predstavlja tveganje za zdravje, lahko delodajalec prerazporedi delovni čas na hladnejši del dneva, uvede pogostejše in daljše odmore, skrajša delovni čas, kadar je to mogoče, zmanjša intenzivnost fizično zahtevnega dela, zagotovi brezplačne osvežilne brezalkoholne napitke, začasno prekine delo, če varnega dela ni mogoče zagotoviti.
Delodajalec mora upoštevati tudi zahteve slovenskih standardov za toplotno udobje in zagotoviti ustrezne ukrepe tudi ob občasno povišanih temperaturah, na primer med vročinskimi valovi.
Če pa so temperature pogosta težava, na Inšpektoratu predlagajo tehnične rešitve, kot je namestitev klimatskih naprav, učinkovito prezračevanje in senčenje prostorov.
Med vročino so najbolj izpostavljeni delavci na prostem. Zanje veljajo posebna pravila (predvsem v gradbeništvu, kmetijstvu, komunalnih dejavnostih in drugih dejavnostih, kjer so delavci neposredno izpostavljeni soncu).
Pravilnik določa, da se lahko delo na prostem pri temperaturi zraka nad 30 stopinj Celzija izvaja le pod naslednjimi pogoji:
- delavcem morajo biti najmanj na vsaki 2 do 3 uri dela zagotovljene najmanj 15-minutne prekinitve dela,
- zagotovljeni morajo biti brezplačni brezalkoholni napitki,
- med odmori mora biti omogočena zaščita pred soncem oziroma drugimi neugodnimi vremenskimi vplivi,
- če delo poteka na neposrednem soncu, mora delodajalec zagotoviti tudi ustrezno zaščito pred sončnim sevanjem.
Hlajenje prostorov: razlika naj ne bo več kot sedem stopinj Celzija
Ob tem na Inšpektoratu priporočajo tudi, da naj temperatura v klimatiziranem prostoru ni več kot sedem stopinj nižja od zunanje temperature. Dnevno popijte do tri litre vode, po potrebi tudi napitke z elektroliti, nosite lahka, svetla in zračna oblačila, izogibajte se alkoholu ter težki, slani in zelo začinjeni hrani, najtežja fizična dela opravite zgodaj zjutraj, omogočite kratke in pogoste odmore v ohlajenih prostorih, poznajte simptome vročinske izčrpanosti in vročinskega udara ter ob njihovem pojavu takoj ukrepajte, pri delu v zelo visokih temperaturah organizirajte delo v paru, da je ob morebitnih zdravstvenih težavah pomoč takoj na voljo.
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