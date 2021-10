Delo vlade kot neuspešno označilo skoraj 70 odstotkov vprašanih

Raziskava Vox populi je pokazala, da če bi bile volitve v DZ v nedeljo, bi največjo podporo dobila SDS, ki bi jo volilo 16,8 odstotka vprašanih. Sledili bi SD s 14-odstotno in Levica z 8,6-odstotno podporo. Četrto mesto bi na volitvah zasedla LMŠ, ki bi jo volilo 6,3 odstotka vprašanih, sledili bi NSi s 5,3- in SAB s 5,1-odstotno podporo. Preostale parlamentarne stranke bi se zvrstile takole: za SNS bi glasovalo 1,2 odstotka vprašanih, za DeSUS 1,1 odstotka in za SMC 0,5 odstotka. Od zunajparlamentarnih strank bi opaznejšo podporo dobila SLS, za katero bi glasovalo 1,8 odstotka vprašanih.