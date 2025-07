Delo vlade z najvišjo podporo po oktobru 2023, kaže najnovejša anketa

Če bi bile volitve v nedeljo, bi največ glasov prejela SDS, saj se je zanjo opredelilo 23,4 odstotka vprašanih (junija 25,3 odstotka). Sledijo Svoboda s 15,9 odstotka podpore (junija 18,1 odstotka), SD s 7,1 odstotka (junija sedem odstotkov), Levica s 4,9 odstotka (junija 5,3 odstotka), NSi s 4,9 odstotka (junija s 5,1), Demokrati s 3,4 odstotka (junija 7,9 odstotka), Vesna z 0,3 odstotka (junija 2,4 odstotka) in SLS z 0,3 odstotka (junija en odstotek).

Tokrat je bilo neopredeljenih volivcev več kot pretekli mesec, in sicer 30,1 odstotka vprašanih (junija 19,3 odstotka), 5,7 odstotka se volitev v DZ ne bi udeležilo (junija 2,7 odstotka). Da bi volili druge stranke, so odgovorili štirje odstotki vprašanih, med njimi pa so našteli Piratsko stranko, stranko Vladimirja Prebiliča, stranko Resni.ca, SNS, Fokus, stranko Mi, socialisti in Zelene Slovenije.