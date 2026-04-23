Slovenija

Delo vsako leto 'ubije' 840.000 ljudi

Ljubljana, 23. 04. 2026 16.36 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
M.P.
Utrujena zaposlena

Novo poročilo Združenih narodov ugotavlja, da zaradi zdravstvenih stanj, povezanih s psihosocialnimi dejavniki tveganja pri delu, vsako leto umre več kot 840.000 ljudi. Avtorji poročila ob tem ugotavljajo, da lahko večino smrti pripišejo boleznim srca in ožilja, vendar pa to ni edina težava, ki jo ugotavljajo v poročilu. Med dejavniki tveganja medtem izpostavljajo predvsem dolg delovni čas, negotovost zaposlitve in nadlegovanje na delovnem mestu.

Poročilo Mednarodne organizacije dela (ILO), agencije ZN, ki ga navaja Euronews, ugotavlja, da so psihosocialni dejavniki tveganja v glavnem povezani s srčno-žilnimi boleznimi, duševnimi motnjami, pa tudi samomorom.

"Slednje postaja eden najpomembnejših izzivov za varnost in zdravje pri delu v sodobnem svetu," je dejala vodja ekipe za politiko in sisteme varnosti in zdravja pri delu pri ILO Manal Azzi. Ob tem dodaja, da bi bilo izboljšanje psihosocialnega delovnega okolja bistveno ne le za zaščito duševnega in telesnega zdravja delavcev, temveč tudi za krepitev produktivnosti, organizacijske uspešnosti in trajnostnega gospodarskega razvoja.

Dolg delavnik
FOTO: Unsplash

Velik davek tako na telesno kot duševno zdravje

Davek je po ugotovitvah poročila izjemno velik. Zdravstvena tveganja namreč vsako leto povzročijo skoraj 45 milijonov izgubljenih let zdravega življenja, skupni vpliv bolezni srca in ožilja ter duševnih motenj pa po ocenah pomeni izgubo približno 1,37 odstotka svetovnega BDP.

Zgolj v Evropi je ILO zabeležila 112.333 smrtnih primerov, skoraj šest milijonov izbuljenih let zdravega življenja ter 1,43-odstotno izgubo BDP-ja.

Poročilo ugotavlja, da lahko večino smrti pripišejo srčno-žilnim boleznim, skupna izguba let zdravega življenja pa je posledica duševnih težav.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije depresija in tesnoba vsako leto povzročita približno 12 milijard izgubljenih delovnih dni. Poleg depresije sicer med najpogostejšimi duševnimi stanji ugotavljajo še anksioznost, izgorelost, motnje spanja in utrujenost.

Duševno zdravje pa ima lahko zaradi nezdravih mehanizmov spoprijemanja s težavami, ki se pogosto uporabljajo za obvladovanje stresa in utrujenosti, posledice tudi na telesno zdravje. Med slednjimi so kajenje, uživanje alkohola, prenajedanje in telesna neaktivnost, ki lahko vodijo v debelost, hipertenzijo in druge kronične bolezni.

Kateri psihosocialni dejavniki tveganja so najbolj problematični?

Ob tem kot glavne dejavnike slabega zdravja delavcev avtorji poročila ugotavljajo dolg delovni čas, ustrahovanje, prekomerno obremenitev pri delu, neravnovesje med trudom delavca in nagrado, negotovost pri delu ter nasilje in nadlegovanje.

Opozarjajo, da je prav dolg delovni čas, ki je povezan s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni in možgansko kap, še vedno med tistimi ključnimi psihosocialnimi dejavniki, ki so še vedno močno razširjeni. Po njihovih ocenah kar 35 odstotkov delavcev po vsem svetu dela več kot 48 ur na teden.

Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije pa je medtem pokazala, da 55 ur dela na teden ali več v primerjavi s 35- do 40-urnim delavnikom pomeni kar 35 odstotkov večje tveganje za možgansko kap in 17 odstotkov večje tveganje za smrt zaradi ishemične bolezni srca.

Ob tem je sodeč po poročilu kar 23 odstotkov delavcev po vsem svetu v svojem življenju doživelo vsaj eno obliko nasilja ali nadlegovanja na delu, pri čemer je psihološko nasilje najpogostejše, in sicer predstavlja 18 odstotkov.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

HardKore
23. 04. 2026 19.21
Ufff... od jutr naprej za ziher ne bom več delal
Perovskia
23. 04. 2026 19.18
Pri nas bodo mesecnik, vrecka,.... Shirali edin zaradi belega praška
Verus
23. 04. 2026 19.17
Slovensko poslovno okolje je šibko tudi zato, ker ni meritokracije. PRIMER: Hiper-sposobna oseba dobi nadrejenega b3bca, ker je ta bolj "všeč" nekomu. To ustvarja okoliščine za napetosti in psihosocialna tveganja, ker b3bcu pameten nikoili ne bo dokazal, da se moti, saj b3bca ne zanima, če se moti, b3bca zanima samo to, kako se bo počutil-a on-a. Zato je lažje debatirati z hiper-inteligentno osebo, kot z b3bcem. Prvi išče konsenz, drugi pa še sam ne vem kaj točno išče. Prvi bo ponudil reštive, drugi bo pa pametoval tako, da popravlja rešitve od prvega. Pa to je povsod. Tudi pri nas v JS je tega kokr čš. Blesava je šefica, 5x bolj sposobna pa njen sluga.
LeviTUMOR
23. 04. 2026 19.11
Svet je, predvsem zaradi zlobe, pokvarjenosti in koruptivnosti levih, ratal ze tako vsegliharski, da bi kar verjel da se to dogaja, po drugi strani so pa vsi ratal tolk občutljivi (spet zaradi prej omenjenih) da bi bil lahko tudi to se en razlog.
Bbcc12
23. 04. 2026 19.14
Res imaš tumor.
Ne hodimnavolitve
23. 04. 2026 19.06
Za nadlegovanje - podpišem. Je nemogoče zamenjati delo. Ni bilo služb, ker je bilo na zavodu čez 100.000 brezposelnih, še hujše pa, da je nadlegovalec osebno poznal skoraj vse vodilne na Štajerskem.
Verus
23. 04. 2026 19.02
Bolj kot samo delo je problematično okolje. RAZLOG: Ženska zloba in nesposobnost, moška koruptivnost. Prve so nesposobne v vlogi organizatorjev, drugi pa v zavetju prijateljev. Prve ubijejo napredek, da bi zadovoljile nekakšne svoje sociopatske težnje, drugi pa, da bi zadovoljili svoje apetite. Največji problem slovenskega delovnega okolja pa v bistvu predstavlja sovražen odnos do intelekta. Če je človek izjemno sposoben in pameten, ga okolje povprečnosti in negativne selekcije zavrže. Zato ni redkost v Sloveniji, da genialni ljudje ne dobijo tukaj priložnosti, b3bci pa "cvetijo". In rezultat - greš v tujino.
MatPaat
23. 04. 2026 19.00
To pa je članek za levnuharje.
LevoDesniPles
23. 04. 2026 18.56
lol kar brez panike, v javni sekti lahko greš le zaradi dolgčasa, pretegnejo se bore malo, mogoče poškodba kazalca zaradi klikanja miške XD
Watch-Man X
23. 04. 2026 18.52
Nimajo kej zapisat pol pa tole...
Gutenberg
23. 04. 2026 18.57
Odvračanje pozornosti.
ap100
23. 04. 2026 18.50
hud morilec to delo, ukinit ga bo treba
Bbcc12
23. 04. 2026 18.50
Prinas bo janševa vlada zato poskrbela.
Gutenberg
23. 04. 2026 18.47
To naj ne skrbi zaposlencev naše javne uprave ...
Justice4all
23. 04. 2026 18.40
Definitivno to ni statistika za Črno Goro
4krogci
23. 04. 2026 18.32
JJ se nima za bat...še nikol ni delu pa tud nebo delu....sam svalkanje v politiki ze 50 let!
flojdi
23. 04. 2026 18.15
?a fizicno delo pa ne po bere prav nikogar
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
