Delo z azbestom: manj primerov raka, več azbestoze

Zahtevkov za odškodnino zaradi poklicne bolezni in invalidsko pokojnino je bilo 25 več kot leto prej. Pozitivno rešenih zahtevkov za odškodnino pa je bilo 82, kar je prav tako 25 več kot leto prej.

Predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Metoda Dodič Fikfak je za pojasnila, da je razlog za večje število vloženih zahtevkov in pozitivno rešenih zahtevkov to, da je pregledanih več oseb. Kdor želi pregled, ga tudi dobi, je poudarila. Če gre za na novo odkrito bolezen oziroma se je že potrjena bolezen poslabšala, pregledani po njenem pojasnilu prosi komisijo za obravnavo oz. vnovično obravnavo.

K številu pregledanih bržkone prispevajo tudi prizadevanja društva obolelih zaradi azbesta OZA za več pregledanih na območju Anhovega, kjer deluje tovarna Salonit Anhovo. Približno devet ljudi vsak mesec s kombijem odpeljejo na pregled v Bolnišnico Golnik, so povedali za STA.

Podatki o zahtevkih za uveljavljanje pravic izhajajo iz poročila komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za lani, s katerim se je sredi februarja seznanila vlada. Dodič Fikfak je ob 21 primerih, ki so bili med pozitivno rešenimi zahtevki povezani z malignimi obolenji, dejala, da strokovnjaki upajo, da je dosežen plato in se številka ne bo zviševala.

Latentna doba pri mezoteliomu je lahko namreč tudi 40 let in več. Azbest se je prenehal uporabljati konec 90. let, stroka pa je že takrat predvidela, da bo okrog leta 2020 ali 2025 za mezoteliom in rak pljuč dosežen vrh, je povedala.

Medtem ko primerov malignih obolenj lani ni bilo več kot leto prej, pa je bilo več primerov začetne azbestoze. Hkrati so zabeležili porast primerov, kjer so diagnosticirali plak. "Plevralni plak še ni bolezen, a se pri nas kljub temu priznava za poklicno obolenje. Pomeni, da je bil človek izpostavljen azbestu," je pojasnila. Če ne bi šel na pregled, sploh ne bi vedel, da ima mogoče minimalne spremembe na pljučih oziroma na prsni mreni, je dodala.