Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Delodajalci in sindikati soglasno podprli dvig neto plač

Ljubljana, 10. 10. 2026 20.21 pred 52 minutami 2 min branja 44

Avtor:
Kaja Kobetič
Denar v denarnici

Neto plače bi morale biti še višje, se strinjajo sindikati in delodajalci. Enotnega mnenja so bili ob vladnem predlogu, da za 4,15-odstotka zviša dohodninsko lestvico in olajšave. Po okvirnih izračunih bi s tem delavcu s povprečno plačo na leto v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Da bi morala biti uskladitev višja, se strinjajo delodajalci in delojemalci. Ne pa tudi glede tega, kje oziroma komu naj država denar za to vzame.

Po več kot triodstotni inflaciji od lanskega septembra, ki je trenutno predvsem posledica podivjanih cen goriv, vlada predlaga uskladitev dohodninske lestvice in olajšav za dobre štiri odstotke. Kar v praksi pomeni – višje neto plače.

Izračunov, za koliko višje, na finančnem ministrstvu še nimajo. Po naših okvirnih preračunih pa bi to na mesec za tistega z minimalno plačo pomenilo okoli 15 evrov več, s povprečno okoli devet evrov neto več na mesec, tistim z dvakratnikom povprečne plače pa približno 17.

Številke, ki so – netipično – poenotile delodajalce in sindikate.

"S to uskladitvijo nikakor nismo zadovoljni," pravi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko. Da bi za dvig lahko bil – oziroma moral biti – še višji, meni lastnik in direktor podjetja Dewesoft Jure Knez.

Lestvico in olajšave mora vlada namreč uskladiti po zakonu – trenutna, štiriodstotna uskladitev pa je najnižja možna.

"Mislim, da je to nujno potrebno. Ker dobro vemo, da imamo v Sloveniji eno izmed najvišjih obdavčitev dela v Evropi," poudarja Knez.

Namesto štiriodstotne bodo sindikati finančnemu ministru v sredo na sestanku zato predlagali 10-odstotno uskladitev.

"Ta predlog ni kar tako 'dan iz glave', ampak temelji na nekih izračunih. Plače ne sledijo tem podražitvam, kupna moč ljudi je manjša," razlaga Zorko.

Denar za višjo olajšavo bi sindikati iskali v ukinitvi socialne kapice, ki jo predvideva interventni zakon in ki bi razbremenila tiste z bruto plačo nad 7500 evrov.

A direktor visokotehnološkega podjetja opozarja: "Visokotehnološki kadri precej radi uhajajo v tujino. Oziroma se tisti, ki naj bi prišli iz tujine, za to ne odločijo – ko pogledajo, kakšno je razmerje med bruto in neto."

Ali bo enotne apele delodajalcev in delojemalcev uslišal ter v proračunu, ki bo prihodnje leto za milijardo evrov težji od sprva predvidenega, našel sredstva za višjo uskladitev pa finančni minister, ker da izračune še pripravljajo, ni komentiral.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
plače zvišanje sindikati delodajalci dohodninska lestvica olajšave

Večer v znamenju tekačev: spopad s 454 stopnicami

24ur.com Koalicijski partnerji usklajeni: minimalna plača bo 1000 evrov neto
24ur.com Vlada predlaga 4,15-odstotno uskladitev, sindikati in delodajalci želijo več
Cekin.si Več denarja v žepu: Nova pravila za dohodnino 2026
24ur.com Boljše neto plače: uskladitev olajšav in dohodninske lestvice za več kot predvideno
24ur.com Spremembe pri odmeri dohodnine: neto plače bodo višje
24ur.com Koliko več bi dobil delavec z minimalno in s povprečno plačo?
24ur.com Delodajalci: 7,5-odstotni dvig nas katapultira na sam vrh v EU
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arguss
10. 10. 2026 21.13
Pojdite na trg pol pa več zaslužite.Ne vem zakaj vedno samo čakate.
Odgovori
0 0
krENkmet
10. 10. 2026 21.12
Vzeti Jenullu,Mukiju,...in podobnim,..pa bo,...
Odgovori
+1
1 0
Pa kaj
10. 10. 2026 21.10
uh..boste delodajalci zmogli? ne pretiravati!
Odgovori
0 0
Muki.
10. 10. 2026 21.09
Samo Robi bi lahko to izboljšal ali pa župan Zoran Janković,ki ga podpira tudi gospod Čeferin.
Odgovori
-1
0 1
Pamir
10. 10. 2026 21.11
Robi brezveznik, navaden doktor elektrotehnike.Svet rabi janšite z Dolančevega faksa za Bežigradom.To so znanstveniki.
Odgovori
0 0
Respublica Butalis
10. 10. 2026 21.06
100 evrov na leto. Neverjetno. Izredno! Norčevanje iz dela, ljudi, kompletno. Sramota. 8,33 evra na mesec…
Odgovori
+0
2 2
Pamir
10. 10. 2026 21.05
Poleg odlične novice da je janšar vlada zavrnila pobudo za testiranje poslancev na droge še ena odlična, nov pijanski zakon ki bo dodatno spodbudil narod še k pijančevanju.Vlada dela na polno.
Odgovori
+0
3 3
kopalisce
10. 10. 2026 20.59
To je povprecno 8 eur na mesec. Kdo se s koga tu dela norca?
Odgovori
+2
3 1
Muki.
10. 10. 2026 20.54
Vsi na Metelkovo,da prisluhnemo našemu vodji Jenulu in da pripravimo proteste.
Odgovori
-2
4 6
Jani.
10. 10. 2026 20.59
Ahahahha dobra🤣
Odgovori
+1
1 0
Pamir
10. 10. 2026 20.51
Ko je Golob zvišal plače so janšiti kričali da uničuje gospodarstvo.Ko je njihov pastir navil ceno bencina na 2 eur pa ploskajo in plešejo.
Odgovori
+3
9 6
Muki.
10. 10. 2026 20.54
Ko sta bila Robi in Tina je bilo vse lepo in živeli smo kot v pravljici.Pa tudi Luka Mesec in Asta sta bila dobra.
Odgovori
+0
3 3
Pamir
10. 10. 2026 20.58
Če ti brez iznoriškega pravljičarja živeti ni.Dojenčkom mamice berejo okope, panterje in druge vrhunske književnosti.
Odgovori
+2
5 3
Pig Brother
10. 10. 2026 20.49
Super, ampak s tem bodo šli gor prispevki, kar pomeni da bo država dobila še več. Bravo.
Odgovori
+1
5 4
txoxnxy
10. 10. 2026 20.46
V nobeni državi na zemeljski obli niso proti zvišanju plač , samo zadeti in zablojeni levičarji na sončni strani Alp v deželici Sloveniji so proti temu da bi delavec za svoje opravljeno delo dobil kakšen evro € več.
Odgovori
+1
12 11
Bbcc12
10. 10. 2026 20.50
Proti so da Brodnjaki dobijo 16000 EUR neto več na mesec. Navaden državljan pa 15 EUR na mesec.
Odgovori
-2
5 7
Iqos
10. 10. 2026 20.52
Ti si zblojen. Plače so se največ dvignile pod prejšnjo vlado. Zanimivo pa je, da so ravno takrat protestirali temu sedajšnji oblastniki in saj ne boš verjel tudi delodajalci.
Odgovori
+0
5 5
Bbcc12
10. 10. 2026 20.56
Pod Janšo v kovid časih je Janša samo poslancem dvignil plačo na božičnico za ljudi pa pozabil in višjd plače le teh tudi.
Odgovori
-2
2 4
jank
10. 10. 2026 20.45
Pa tile desničarji so v opoziciji namesto pozdrava kričali: nižji davki, višje plače, več denarja V žepih ljudi, boljše življenje. Sedaj ko so na oblasti pa so postali dementni, ničesar od tega se ne spomnijo. Črna dejstva te vlade v času njihovega vladanja pa so: dizel je za 37,86% DRAŽJI, hrana je za 10,8% DRAŽJA, primanjkljaj kar 3,9 % BDP in izven mastrihtskih kriterijev in INFLACIJA kar 3,3 %, vse več ljudi obupano teka od ene do druge humanitarne organizacije za pomoč, da jih ne bi pozimi ZEBLO. UPOKOJENCEM so pobrali 176 milijonov € ali 500 € božičnice za vsakega. Uničujejo osnovnošolsko izobraževanje. Da ne omenjamo materialne in moralne škode, ki jo počne Janša z vazalstvom do Netanjaha. KAJ SO URESNIČILI OD VELIKIH OBLJUB? NIČ. VEČINA LJUDI PA ŽIVI IZ DNEVA V DAN SLABŠE.
Odgovori
+1
10 9
MartinezM
10. 10. 2026 20.49
Kakšne lažne nebuloze. Ampak deluje, kajne, ljudje pozabijo na romunske elektro agente Robijevega kova.
Odgovori
-4
5 9
jank
10. 10. 2026 20.53
Navedi, kaj ni res??? Ali so povečali penzije, ker so se tako "borili" za upokojence??? O njih niti besede več kot da so se vsi izselili iz države!
Odgovori
-1
2 3
Bbcc12
10. 10. 2026 20.53
Ali Patrio, Sij, teš, ... Pa ta je sedaj pri Vizjaku zaposlen in se je že nalezel krasti. Pod Golobom ga ni nišče preganj al.
Odgovori
-2
1 3
Bbcc12
10. 10. 2026 20.44
Ko volilec sam sebe da klečat. Bravo Janšisti.
Odgovori
+5
12 7
Muki.
10. 10. 2026 20.45
Ali si pri gospodu Maljevcu.
Odgovori
+2
6 4
Bbcc12
10. 10. 2026 20.47
Pri tebi pa ni ali. Ti si neumnež.
Odgovori
-1
4 5
Watcherman
10. 10. 2026 20.43
Če imajo ljudje višje plače več denarja se vse več in bolj kupuje in s tem več proda kar pomeni,da je to dobro za gospodarstvo in kroženje denarja rezultat je dober za vse kot,če bi bilo obratno čisto enostavna logika,ki jo neumni ne razumejo hehe.Lp
Odgovori
+5
5 0
Allahu akbar.
10. 10. 2026 20.41
Volil bom tudi Zorana Jankovića,ker ga podpira gospod Čeferin.
Odgovori
-1
5 6
Allahu akbar.
10. 10. 2026 20.37
Kaj pa za nas ,ki smo volili Robija in Pirc Musar ali bomo mi dobili kaj več .
Odgovori
-7
1 8
Watcherman
10. 10. 2026 20.36
Višja minimalna plača z Januarjem naslednje leto bo še nadoknadno zakonsko višja zraven tega brihte.Lp
Odgovori
+3
3 0
Podlesničar
10. 10. 2026 20.36
Sindikate treba ukinit in znižat minimalno plačo, ajde Janez, maš ti to. 💪
Odgovori
-3
5 8
Bbcc12
10. 10. 2026 20.34
100 EUR na leto. Daj Janša odleti in to hitro. Brodnjaku pa 16000 neto na mesec več.
Odgovori
+3
11 8
Hahahhaha
10. 10. 2026 20.33
Hahahah 100 €na leto Hahahah..politiki so si dvignili za 40 %...kdo je tu NORC
Odgovori
+12
13 1
Bbcc12
10. 10. 2026 20.37
Volilci.
Odgovori
+8
10 2
bibaleze
Portal
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
okusno
Portal
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
voyo
Portal
Bombaškoljka
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009