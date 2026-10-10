Delodajalci in sindikati soglasno podprli dvig neto plač

Po več kot triodstotni inflaciji od lanskega septembra, ki je trenutno predvsem posledica podivjanih cen goriv, vlada predlaga uskladitev dohodninske lestvice in olajšav za dobre štiri odstotke. Kar v praksi pomeni – višje neto plače.

Izračunov, za koliko višje, na finančnem ministrstvu še nimajo. Po naših okvirnih preračunih pa bi to na mesec za tistega z minimalno plačo pomenilo okoli 15 evrov več, s povprečno okoli devet evrov neto več na mesec, tistim z dvakratnikom povprečne plače pa približno 17.

Številke, ki so – netipično – poenotile delodajalce in sindikate.

"S to uskladitvijo nikakor nismo zadovoljni," pravi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko. Da bi za dvig lahko bil – oziroma moral biti – še višji, meni lastnik in direktor podjetja Dewesoft Jure Knez.

Lestvico in olajšave mora vlada namreč uskladiti po zakonu – trenutna, štiriodstotna uskladitev pa je najnižja možna.

"Mislim, da je to nujno potrebno. Ker dobro vemo, da imamo v Sloveniji eno izmed najvišjih obdavčitev dela v Evropi," poudarja Knez.

Namesto štiriodstotne bodo sindikati finančnemu ministru v sredo na sestanku zato predlagali 10-odstotno uskladitev.

"Ta predlog ni kar tako 'dan iz glave', ampak temelji na nekih izračunih. Plače ne sledijo tem podražitvam, kupna moč ljudi je manjša," razlaga Zorko.

Denar za višjo olajšavo bi sindikati iskali v ukinitvi socialne kapice, ki jo predvideva interventni zakon in ki bi razbremenila tiste z bruto plačo nad 7500 evrov.

A direktor visokotehnološkega podjetja opozarja: "Visokotehnološki kadri precej radi uhajajo v tujino. Oziroma se tisti, ki naj bi prišli iz tujine, za to ne odločijo – ko pogledajo, kakšno je razmerje med bruto in neto."

Ali bo enotne apele delodajalcev in delojemalcev uslišal ter v proračunu, ki bo prihodnje leto za milijardo evrov težji od sprva predvidenega, našel sredstva za višjo uskladitev pa finančni minister, ker da izračune še pripravljajo, ni komentiral.