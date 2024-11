Delodajalci kljubujejo evidentiranju, sindikat: To je dobro za delavce

Preštevanje minut za vsakega zaposlenega posebej terja veliko časa in ustvarja priložnost za napake, ki pa lahko delodajalce udarijo po žepih, razlaga šef Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar. Tudi zato po njegovh besedah številni delovni čas še naprej beležijo po starem. "Na nek način so se temu zakonu uprli. Zakaj torej vztrajati, če ugotavljamo, da s strani zaposlenih ne prihaja do pritožb čez takšen način vodenja?" se sprašuje ter ob tem dodaja, da ugotavljajo, da tovrstno evidentiranje v mnogih panogah ni izvedljivo.

Prva inšpektorica za delo Katja Čoj Kragolnik poroča, da so do novembra odkrili 782 kršitev, v celem letu lani pa precej manj - 515. "Ugotovljene so bile različne kršitve. V najbolj tistih perečih ukrepih smo seveda ukrepali z izrekom globe," pravi. In glede slednjega Mesec jasno: "Če se ljudem ne plačujejo ure, ki so jih opravili pri svojem delu, je jasno, da inšpektor izreče kazen."