Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Delodajalci lahko oddajo zahtevke v okviru sheme skrajšanega delovnika

Ljubljana, 08. 12. 2025 06.31 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

Delodajalci iz panog, ki so vključene v shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, lahko od danes na portalu Zavoda RS za zaposlovanje oddajo elektronske vloge za uveljavljanje delnega povračila izplačanega nadomestila plače. Vloge morajo predložiti v roku 15 dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom.

Delodajalci morajo v vlogi navesti seznam zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, obrazložiti okoliščine, priložiti dokumente, ki izkazujejo navedbe v obrazložitvi, ter priložiti pisne odredbe za vse zaposlene na delu s skrajšanim delovnim časom. Vse druge pisne izjave, ki se zahtevajo v postopku uveljavljanja povračila, so že del elektronske vloge in jih ne bo treba posebej prilagati, so minuli petek pojasnili pri zavodu za zaposlovanje.

Delavci, ki jim bo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, se bodo morali v petih delovnih dneh od odreditve prijaviti v posebno evidenco delavcev na zavodu za zaposlovanje, s tem pa bodo lahko izkoristili tudi možnost usposabljanj ali izobraževanj, ki jih je zavod pripravil za njih.

Evidentiranje delovnega časa
Evidentiranje delovnega časa FOTO: Shutterstock

Postopki so stekli, potem ko je vlada v četrtek sprejela sklep o aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v panogah proizvodnje oblačil, proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov, tiskarstva, proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnje kovin, proizvodnje kovinskih izdelkov, proizvodnje motornih vozil, proizvodnje vozil in proizvodnje pohištva.

Preberi še Vlada s petkom aktivirala shemo skrajšanega delovnika

Namen ukrepa, h kateremu so že od lanske jeseni oz. od izbruha krize v avtomobilski industriji pozivali delodajalci, je v času zmanjšanih naročil ohranjati delovna mesta in zaščititi podjetja pred odpuščanji. Shema bo veljala tri mesece, in sicer do 5. marca prihodnje leto.

Shemo predvideva zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki ga je vlada pripravila s ciljem, da bi lahko v času kriz in naravnih nesreč zaščitili podjetja in delovna mesta. DZ ga je sprejel junija letos.

Država je skrajšanje delovnega časa doslej subvencionirala v dveh obdobjih, prvič v času gospodarske krize letih 2009-2012 in drugič v času pandemije covida-19. Obakrat je šlo za interventni ukrep, zdaj pa je vzpostavljena stalna shema.

delodajalec zahtevek shema skrajšan delovnik
Naslednji članek

DVK bo potrjevala izide referenduma o prostovoljnem končanju življenja

SORODNI ČLANKI

Vlada s petkom aktivirala shemo skrajšanega delovnika

Kdo bo dobil pomoč za skrajšani delovni čas?

Krajši delovnik za starejše: manj bolnišk, dlje časa v poklicu?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385