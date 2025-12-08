Delodajalci lahko oddajo zahtevke v okviru sheme skrajšanega delovnika

Delodajalci morajo v vlogi navesti seznam zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, obrazložiti okoliščine, priložiti dokumente, ki izkazujejo navedbe v obrazložitvi, ter priložiti pisne odredbe za vse zaposlene na delu s skrajšanim delovnim časom. Vse druge pisne izjave, ki se zahtevajo v postopku uveljavljanja povračila, so že del elektronske vloge in jih ne bo treba posebej prilagati, so minuli petek pojasnili pri zavodu za zaposlovanje.

Delavci, ki jim bo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, se bodo morali v petih delovnih dneh od odreditve prijaviti v posebno evidenco delavcev na zavodu za zaposlovanje, s tem pa bodo lahko izkoristili tudi možnost usposabljanj ali izobraževanj, ki jih je zavod pripravil za njih.