Delodajalci lahko oddajo zahtevke v okviru sheme skrajšanega delovnika

Delodajalci morajo v vlogi navesti seznam zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, obrazložiti okoliščine, priložiti dokumente, ki izkazujejo navedbe v obrazložitvi, ter priložiti pisne odredbe za vse zaposlene na delu s skrajšanim delovnim časom. Vse druge pisne izjave, ki se zahtevajo v postopku uveljavljanja povračila, so že del elektronske vloge in jih ne bo treba posebej prilagati, so minuli petek pojasnili pri zavodu za zaposlovanje.
Delavci, ki jim bo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, se bodo morali v petih delovnih dneh od odreditve prijaviti v posebno evidenco delavcev na zavodu za zaposlovanje, s tem pa bodo lahko izkoristili tudi možnost usposabljanj ali izobraževanj, ki jih je zavod pripravil za njih.
Postopki so stekli, potem ko je vlada v četrtek sprejela sklep o aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v panogah proizvodnje oblačil, proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov, tiskarstva, proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnje kovin, proizvodnje kovinskih izdelkov, proizvodnje motornih vozil, proizvodnje vozil in proizvodnje pohištva.
Namen ukrepa, h kateremu so že od lanske jeseni oz. od izbruha krize v avtomobilski industriji pozivali delodajalci, je v času zmanjšanih naročil ohranjati delovna mesta in zaščititi podjetja pred odpuščanji. Shema bo veljala tri mesece, in sicer do 5. marca prihodnje leto.
Shemo predvideva zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki ga je vlada pripravila s ciljem, da bi lahko v času kriz in naravnih nesreč zaščitili podjetja in delovna mesta. DZ ga je sprejel junija letos.
Država je skrajšanje delovnega časa doslej subvencionirala v dveh obdobjih, prvič v času gospodarske krize letih 2009-2012 in drugič v času pandemije covida-19. Obakrat je šlo za interventni ukrep, zdaj pa je vzpostavljena stalna shema.
