Delodajalci naj bi zaradi Golobove odsotnosti bojkotirali petkovo sejo ESS

Delodajalska združenja so minuli teden v znak protesta zaradi kršitev pravil o delovanju ESS na predsednika vlade naslovila protestno pismo, v katerem so poudarila, "da je najbolj eklatanten primer kršenja obravnavanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov na vladi in v DZ povsem mimo ESS".

"Način in odnos, kot ga predstavniki vlade kažejo do socialnega dialoga, je povsem nesprejemljiv in onemogoča kakršenkoli resen socialni dialog," so zapisali. Ob tem so kritični, ker se tudi v tem mandatu dogaja, da vladna stran na sejah ESS ne zagotavlja sklepčnosti ali je ta na meji. Resorni ministri oz. predlagatelji zakona pogosto niso prisotni.

"Zato upravičeno dvomimo v iskreno željo vlade po kakovostnem socialnem dialogu, iskanju kompromisov in doseganju čim širšega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah," so navedli.

Goloba so pozvali, da se osebno udeleži petkove seje in pojasni "ali namerava vlada v prihodnje spoštovati pravila ESS". Premier se je opravičil, zato je slišati, da delodajalcev v petek ne bo na seji, kar pomeni, da bo ESS nesklepčen.