Slovenija

Delodajalci ne morejo pristati na 'drastičen dvig' minimalne plače

Ljubljana, 21. 12. 2025 19.10 pred 1 uro 2 min branja 138

Avtor:
Ema Čepon
Denar, evro, splošna

Poteza ministra Luke Mesca, ki je pred dnevi napovedal dvig minimalne plače na 1000 evrov neto, še vedno odmeva. Predstavniki delodajalcev na tako drastičen dvig minimalne plače, kot pravijo, ne morejo pristati, saj da bi povzročil vsesplošne podražitve v državi. Številne predstavnike delavcev medtem skrbi metodologija - menijo namreč, da bi bilo sistem izračuna minimalnih življenjskih stroškov nujno prenoviti, saj bi jih morali izračunavati na najmanj vsaki dve leti in ne na vsakih šest let, kot doslej.

Odmevna najava, le dan pred ministrovo interpelacijo,  je na noge - pričakovano - dvignila predstavnike kapitala, ki ministru v protestnem pismu očitajo, da je ponovno in v celoti zaobšel socialni dialog.

"To je predvolilna akcija ministra Mesca, glede na to, da je božičnica bila ukradena s strani Svobode. In seveda se zdaj tekmuje, kdo je pa tisti, ki je najboljši pri dodelitvi raznih bonbončkov," je povedal predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, Marjan Trobiš.

"1000 evrov neto - sliši se lepo - pa je res?", se sprašujejo tudi nekateri predstavniki delavcev. Da so do napovedi zadržani, dokler na mizi nimajo vseh podrobnosti ministrovega predloga, priznavajo v Delavski svetovalnici. "Pričakujemo, da bo čimprej objavljen v celoti izračun minimalnih stroškov skupaj z metodologijo," je povedal Goran Lukić.

Menijo namreč, da ima obstoječa metodologija ogromno zank. "Zadnji izračun iz leta 2020 je temeljil tudi na štiri leta starih izračunih statističnega urada. Res upam, da zdajšnji izračun ni temeljil na kakšnih tri leta starih podatkih anket o porabi v gospodinjstvih."

Da zaposleni, ki delajo za minimalno plačo - tudi po dvigu - v denarnici ne bi imeli kaj dosti več, menijo delodajalci, prepričani so namreč, da se bodo posledično dvignile tudi cene v domovih za starejše, vrtcih, šolah, trgovinah. "Na koncu koncev od tega denarja v žepu ne bo dosti ostalo, jaz mislim, da je to napačna pot. Res je, da so se življenjski stroški povečali in da moramo tudi na osnovi minimalne plače nekaj urediti."

"Življenje v Sloveniji se draži. Lahko pač stojimo ob strani in pustimo, da se življenje draži, plače pa ne rastejo. Lahko pa potiskamo plače, da rastejo skupaj z življenjskimi stroški," je dejal minister za delo Luka Mesec.

Spomnimo, predlog sicer temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov, ki so se od leta 2022 po podatkih ministra zvišali za 124 evrov.

minimalna plača dvig delodajalci stroški delavci

KOMENTARJI138

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LeviTUMOR
21. 12. 2025 20.41
Če nebi strupeni golobizem UKINILI Janševe reforme, BI bile višje plače že 3,5 leta nazaj, sam tok.
Odgovori
+0
2 2
proofreader
21. 12. 2025 20.43
Tega seveda ne bodo priznali.
Odgovori
0 0
proofreader
21. 12. 2025 20.41
Višja je minimalna plača, več delavcev jo prejema. Osnove matematike.
Odgovori
+1
2 1
proofreader
21. 12. 2025 20.39
Levičarjem seveda ni jasno, da se bo vse podražilo, če se dvigne minimalne plače. In bodo na istem, ali pa celo slabšem.
Odgovori
+1
4 3
Pa kaj
21. 12. 2025 20.42
Po tvoje je najboljse, da se da minimalna placa 30% dol..
Odgovori
0 0
pope p
21. 12. 2025 20.42
minimalna plača se dviga zaradi dvigovanja cen že 2-3 leta smo pod pragom revščine.. bomo vsaj pol leta normalno živeli, ko se dvigne :D
Odgovori
+1
1 0
waga7
21. 12. 2025 20.37
Neto 1000+ pribl. malica 150 +prispevki 750…še se bojo firme selile ven
Odgovori
+1
3 2
Srebrnl breg
21. 12. 2025 20.37
Sam sem razočaran ,da sem volil to vlado.
Odgovori
+2
4 2
Finka.
21. 12. 2025 20.38
Prej bi mislil.Ti ne oprostim.
Odgovori
+2
3 1
periot22
21. 12. 2025 20.36
124 EU je drastičen dvig za sramota da sploh obstajate
Odgovori
-1
2 3
proofreader
21. 12. 2025 20.36
Pa kaj vam bodo višje plače, samo za neumnosti boste zapravljali. - Golobizem
Odgovori
+5
6 1
Pfolca
21. 12. 2025 20.35
Lukec upam, da si boš spomladi uspel najti službo primerno tvojem profilu, vso srečo rabil jo boš
Odgovori
+0
3 3
razumi če lahko
21. 12. 2025 20.35
Minimalna plača 1000 euro sploh ni problem vendar ne vem zakaj saj smo oziroma ste na referendumu pred dobrimi tremi leti obkrožili , da je ne rabite v čem je sedaj problem ?!
Odgovori
+3
4 1
proofreader
21. 12. 2025 20.35
Če Golob ne bi preklical znižanja davkov Janševe vlade bi mi vsi že tri leta imeli višje neto plače in nižje najemnine.
Odgovori
+4
5 1
peresni
21. 12. 2025 20.34
SDS in nSi z vsemi močmi lomita in kradeta slovenskega delavca. Pamet v roke.
Odgovori
-3
4 7
SAKOSAKO
21. 12. 2025 20.33
Če ne moreš dati delavcem 1000eur neto potem pač zapri firmo! Samo jamranje, večina pa z vikendi povsod, avtomobili, da o trgovskih verigah ne govorimo! Te nas šele lupijo in samo jamrajo! Še veliko premalo je 1000eur neto , da bi človek lahko dostojno živel!!!
Odgovori
+1
4 3
proofreader
21. 12. 2025 20.36
Lenuhi in tisti na socialni ste najbolj pametni. Pa vam niso jasne osnove ekonomije.
Odgovori
+5
6 1
proofreader
21. 12. 2025 20.32
Luka bo potopil državo in pobegnil z oblasti. Potem pa bo spet Janša reševal, tako kot vedno doslej.
Odgovori
+4
8 4
zani10
21. 12. 2025 20.29
Ko bo lukec mel 1 dan delovne dobe se naj javi
Odgovori
+6
11 5
myomy
21. 12. 2025 20.31
Še vodja slovenske desnice ga nima, lol.
Odgovori
-4
3 7
myomy
21. 12. 2025 20.33
Drgač pa ja. Tem v parlamentu teče delovna doba. Al misliš, da vsi delajo na črno?
Odgovori
-1
4 5
Veščec
21. 12. 2025 20.37
se mi zdi,d jim teče že voda u grlo,zato taka brzina.spravl bojo državo na kant,pol pa Adijo,pa to
Odgovori
0 0
Cupko
21. 12. 2025 20.29
Pa kaj je s tem Mesečnikom. Izgubil je razsodnost ker se bližajo volitve. Če bo speljal to kar si je zamislil bo 3/4 Slovencev na minimalcu, ker ostale plač ne bodo šle gor predvsem v gospodarstvu. JS ju so že dvignili plače pa še božičnico so jim dali, vendar bo to potegnilo za sabo nove podražitve in mnogi bodo na slabšem, zlasti upokojenci z minimalnimi penzijami, ki pa jih je taisti peljal žejne čez vodo in na njih izvaja “špar program”. Upam, da si ga zapomnijo in levico kaznujejo z neizvolitvijo v DZ
Odgovori
+1
6 5
matjaz mravlak
21. 12. 2025 20.27
Drastično!!! omg a se vi poslusate!!!
Odgovori
+3
5 2
FORTUDO1
21. 12. 2025 20.27
Lukec naj vzame s.p. ali ustanovi svoj d.o.o., dela na trgu in naj potem deli božičnico in minimalno plačo neto tisoč € ali pa še več svojim zaposlenim, me zanima, a bi šlo???
Odgovori
+4
7 3
VWFREAK
21. 12. 2025 20.33
NO PA TI ŽIVI Z 930 EUR NETO. Pa da te vidim legenda ahhaahahahahah
Odgovori
+2
4 2
Bolfenk2
21. 12. 2025 20.26
Levičarji nam bodo dokončno uničili gospodarstvo, če ne volimo desno na naslednjih volitvah. To večno dvigovanje minimalne plače in socialnih podpor vodi v totalno revščino za vse in totalno uravnilovko.
Odgovori
+7
11 4
jablan
21. 12. 2025 20.26
Zaprite jaz za 1000e tud vstanem ne
Odgovori
+11
12 1
periot22
21. 12. 2025 20.24
Delodajalci potem pa sami delajte ali pa zaprite firme!!!!!!!!!!
Odgovori
+8
9 1
poper00
21. 12. 2025 20.33
Pa saj ti ne delaš kaj te to briga
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
