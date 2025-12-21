Delodajalci ne morejo pristati na 'drastičen dvig' minimalne plače

Odmevna najava, le dan pred ministrovo interpelacijo, je na noge - pričakovano - dvignila predstavnike kapitala, ki ministru v protestnem pismu očitajo, da je ponovno in v celoti zaobšel socialni dialog.

"To je predvolilna akcija ministra Mesca, glede na to, da je božičnica bila ukradena s strani Svobode. In seveda se zdaj tekmuje, kdo je pa tisti, ki je najboljši pri dodelitvi raznih bonbončkov," je povedal predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, Marjan Trobiš.

"1000 evrov neto - sliši se lepo - pa je res?", se sprašujejo tudi nekateri predstavniki delavcev. Da so do napovedi zadržani, dokler na mizi nimajo vseh podrobnosti ministrovega predloga, priznavajo v Delavski svetovalnici. "Pričakujemo, da bo čimprej objavljen v celoti izračun minimalnih stroškov skupaj z metodologijo," je povedal Goran Lukić.

Menijo namreč, da ima obstoječa metodologija ogromno zank. "Zadnji izračun iz leta 2020 je temeljil tudi na štiri leta starih izračunih statističnega urada. Res upam, da zdajšnji izračun ni temeljil na kakšnih tri leta starih podatkih anket o porabi v gospodinjstvih."

Da zaposleni, ki delajo za minimalno plačo - tudi po dvigu - v denarnici ne bi imeli kaj dosti več, menijo delodajalci, prepričani so namreč, da se bodo posledično dvignile tudi cene v domovih za starejše, vrtcih, šolah, trgovinah. "Na koncu koncev od tega denarja v žepu ne bo dosti ostalo, jaz mislim, da je to napačna pot. Res je, da so se življenjski stroški povečali in da moramo tudi na osnovi minimalne plače nekaj urediti."

"Življenje v Sloveniji se draži. Lahko pač stojimo ob strani in pustimo, da se življenje draži, plače pa ne rastejo. Lahko pa potiskamo plače, da rastejo skupaj z življenjskimi stroški," je dejal minister za delo Luka Mesec.

Spomnimo, predlog sicer temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov, ki so se od leta 2022 po podatkih ministra zvišali za 124 evrov.