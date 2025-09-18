Svetli način
Slovenija

Sindikati zadovoljni, delodajalci jezni: Gre za novo finančno breme

Ljubljana, 18. 09. 2025 19.35 | Posodobljeno pred 55 minutami

Ema Čepon , M.V.
Od nekaj sto evrov, tudi v obliki darilnih bonov, pa vse do skoraj pet tisočakov bruto - božičnico naj bi lani - po nekaterih ocenah - zaposlenim zmogla izplačati vsaj tretjina slovenskih delodajalcev. Pa bo december pregovorno še vesel, če božičnica postane obveza?

Predlog uvedbe obvezne božičnice je razburil reprezentativne delodajalske organizacije. V skupni izjavi za javnost so zapisale, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in se obregnile ob "ponovno ignoranco socialnega dialoga" na ravni Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Predstavniki gospodarstva so spomnili, da je bilo o obvezni božičnici govora že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih in da je bil to eden izmed predlogov, ki je botroval odhodu delodajalcev iz ESS. Socialni dialog je bil nato zamrznjen skoraj leto dni. V sindikatih medtem predlog pozdravljajo, se pa strinjajo, da mora biti uresničljiv v praksi in obravnavan na ESS.

Ivan Simič, davčni svetovalec in nekdanji direktor FURS meni, da bo to pomenilo predvsem dodatno obremenitev proračuna. "Ker če bodo vsi v javnem sektorju dobili to božičnico, ki bo verjetno lahko tudi višja, pri podjetjih to pomeni tudi dodatni odliv, sploh tistih, ki poslujejo slabše. Tega si sploh ne morjo zagotovit, posebej manjša podjetja."

 Borut Borštnik, soustanovitelj in direktor Zavoda mladi podjetnik, meni, da bi se tega morali lotiti drugače. "Če je to razlog za to božičnico, bi se mogli lotit zadeve na drugem koncu, se pravi, da se pač plača razbremeni, da se zniža prispevke in ne potrebujemo potem božičnce."

Kako resno pa današnjo napoved, v luči prihajajočih volitev jemljejo sicer vidno zadovoljni sindikalisti, ki so obvezno božičnico predlagali že večkrat v preteklosti in vedno znova naleteli na premočan odpor delodajalcev?

"Sklepam, da je zdaj prišlo do razmisleka, da je to smiselno, ker navsezadnje povečuje neko kupno moč in pa tudi dinamiko gospodarske rasti v tej državi. Mi absolutno podpiramo ta predlog," pa pravi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj

Pa gre res za manever, s katerim naj bi naslovili problem visokih davkov in prispevkov ter povečali konkurenčnost gospodarstva, kot vztrajajo v vladi?  Ali zgolj - kot sta prepričana Simič in Borštnik - "še en dodaten piškotek, ki je namenjen temu, da se zmaga oziroma poskuša zmagat volitve."

"Volitve so čez nekaj mesecev, to so neke predvolilne obljube. Tako kot je bilo pri tej vladi v zadnjih treh in pol letih veliko predlogov, ki se ki se niso uresničili," je kritičen Simič. "In ko bodo preračunali in ko bodo ankete javnega mnenja pokazale, da dvig popularnosti ni bil tako visok kot so ga pričakovali, bodo mogoče videli, da to ni ravno dobro."

Da morajo biti takšne spremembe dobro premišljene in izvedljive tudi v praksi, opozarjajo tudi pri Zvezi svobodnih sindikatov in pričakujejo, da bodo s predstavniki vlade čimprej sedli za skupno mizo.

Medtem pa Konfederacija sindikatov 90 Slovenije pozdravlja predlog vlade. "V času, ko se številni delavci soočajo z negotovostjo, nizkimi plačami in vse višjimi življenjskimi stroški, je zakonska ureditev božičnice korak v pravo smer, korak k večji pravičnosti, dostojanstvu dela in socialni varnosti," so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da božičnica ne sme biti privilegij peščice, temveč pravica vseh.

Ob tem se zavzemajo za zakonsko določeno minimalno višino božičnice, vključitev vseh sektorjev, vključno z javnim, davčno razbremenitev božičnice, kot predlaga vlada, ter spoštovanje socialnega dialoga, ki mora biti temelj vsake zakonodajne spremembe na področju delovnih razmerij.

KOMENTARJI (95)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NotMe
18. 09. 2025 20.31
Sončni kralj je rekel: vsak podložnik dobi dodaten mernik žita, vojak, pisar, duhovnik, kraljevi svetovalec in orožar. Seveda morajo tudi kmetje dati mernik svojim hlapcem, čeprav so bile kašče lansko leto že maja prazne! Če tega ne storijo, v zapor letijo. Za polja pa bo že poskrbela božja previdnost. In vsi so bili srečni...do sušca, tretjega meseca naslednjega leta. Lahko noč, otroci, vsaka podobnost med pravljico in resničnostjo pa žal ni naključje.
ODGOVORI
0 0
alko10000
18. 09. 2025 20.31
Samo jamranje vedno
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
18. 09. 2025 20.29
+2
Kolk kruljenja. Dajte delavcem ..božičnice...13 plače (v Avstriji celo 14 plača)...regrese...plače takšne kot je treba...pa bo štimalo vse. Če niste sposobni delavcu dat vsaj 200-300 eur več od minimalca...pol raje zaprite firmo....al pa sami delajte.
ODGOVORI
3 1
nemod
18. 09. 2025 20.31
🤣🤣
ODGOVORI
0 0
nemod
18. 09. 2025 20.29
-1
banane....levi sesuvajo to naso drzavo kot hisico iz kart...nej pridejo levi k nam v prodajo, pa ko bojo raztural bojo mel dnarja ko pečka... do takrat pa nej se dela primejo ker si v sanjah ne predstavljajo kako se 1eur dodane vrednosti nrdi...
ODGOVORI
0 1
kokicas
18. 09. 2025 20.29
+1
Predvsem bi morali dvigniti neto plače in razbremeniti plače. Vsak dan greš v trgovino in po nakupih vidiš da se cene dvigujejo. Pri vsakem dvigu plač pa so vsi na nogah kako je nevzdržno. Kdor ne zmore naj zapre svoje podjetje. Zato pa raste javni sektor kje nimaš odgovornosti in raste kot gobe po dežju. Gospodarstvo pa je povsem zavoženo
ODGOVORI
1 0
Q..."""...Q
18. 09. 2025 20.28
-1
Lepo je če je podjetje zmožno plačat božičnico amapk to bo verjetno v večini primerov privedlo do tega da s bodo delodajalci izplačevali minimalni regres ter nato preostanek kot božiičnico, boljša opcija bi bila če bi znižali davek na plačo za recimo 5% potem imaš vsak mesec večji neto in če imaš neko povprečno plačo se pa nabere v 1 letu precej več kot pa enkratno izplačilo božičnice , razen če si zaposlen v res kaki hudi firmi kar pa večina nas ni.
ODGOVORI
0 1
HAIRFORCE666 666
18. 09. 2025 20.28
-1
Zdaj bi vse naredili ker se trese stolček. Lahko naredite vse. Glasu ne dobiste. Edino ce podjetnikam uredite 10% ddv na s.p. Haha
ODGOVORI
0 1
enapi
18. 09. 2025 20.28
Primorc
ODGOVORI
0 0
Veščec
18. 09. 2025 20.26
+2
Delavci nismo lenuhi in barabe,ravno obrnix
ODGOVORI
2 0
kr en 123
18. 09. 2025 20.29
-1
Oprosti, ampak kaj se je meni javljalo, v skoraj 30 letih še nisem naletel na zagnanega zaposlenega.. en bolj len kot drug in vsi bi imeli ves promet firme...ne dobiček.. promet...
ODGOVORI
0 1
Pacient2
18. 09. 2025 20.26
+1
Absolutno je prav da se uvede božičnica ampak mora tud vlada kej naredit
ODGOVORI
1 0
Five -O
18. 09. 2025 20.25
+5
Zadeva je dokaj logična, če bodo morali plsčevati bižičnico bo manj ostalo za njihove riti, kapitalista boli to!
ODGOVORI
6 1
Five -O
18. 09. 2025 20.26
+3
Oziroma manj bodo lahko pokradli!
ODGOVORI
3 0
HAIRFORCE666 666
18. 09. 2025 20.29
Bozicnice vecina podjetji že daje. In to 1000,2000 eur ali več. Naj uredijo minimalne plače in ukinejo socialo, pa božičnice niti ne bi potrebovali
ODGOVORI
0 0
prince of persia
18. 09. 2025 20.24
-2
Bolj butaste vlade (ne bom napisal najslabše, ker smo imeli še slabše vlade) pa še nismo imeli v zgodovini SLO!
ODGOVORI
3 5
Arguss
18. 09. 2025 20.26
Ne bo držalo ,ker je ta overdose pač žal.
ODGOVORI
0 0
Arguss
18. 09. 2025 20.24
+2
Jaz bi še migrantu dal božičnico.Daj dela celo leto tik tok pa je pa spi.Pripada mu po načelih vlade.
ODGOVORI
3 1
STOP LGBT in MIGRANTOM
18. 09. 2025 20.20
+5
Pamse to vam povem ler nocete dati visjih plac da bi delali slovenci zaposlujete vse kar leze in kar gre in unicujete slovenijo z tujci ki jih uvazate!!! Primer vam dam Hrvaske ki je ustavila zaposlovanje tujih ljudi!( o tem se ne govori). Se daj so firme kot je Intereuropa na HR vzdignila place zaposlenim v pisarni in skladiscnikom posledicno so dobil delovce hrvate!! Kaj ni lepsega ga v slo delajo slovenci?? Ja je. Zakaj ne delajo ker za 1000 eur slovenec cez mesec pri teh stroskih ne pride skozi mesec! Filipinci in indici pa zivita v hisi ki razpada, v plesni da lahko 200 eur poslje nazaj v sojo maticno drzavo... ko je sedaj kriu??? Vi ki zaposlujete in nocete nam slovencom vzigniti plac ker si raje kupujete stanovanja dobre avtomobile in vikende! In potem ko drzava rece 600 eur bozicnice greste vsi v luft!! Prokleti skrtugi in zajedalci sam zase grebete!!
ODGOVORI
6 1
beuchat
18. 09. 2025 20.17
+3
Normalno je gospodarstvo proti. Zasluzit bojo namrec morali za bozicnice svojih delavcec in prenapihnjenega JS (ja tukaj mislim ministrstva, agencije, urade, in ne vem se katere debatne skupine in ne medicinskih sester, zdravnikov, ipd.)
ODGOVORI
4 1
Misanthrope
18. 09. 2025 20.17
+1
Ko sem bil še zelo mali, sem se naučil datoteko shraniti v pdf. Zato zdaj nisem direktor.
ODGOVORI
1 0
zajfa
18. 09. 2025 20.17
+0
Ravno govori Ciglar Kralj da je pri nas vse obvezno ... Ja dobro jutro Kralj, če imaš podjetnike, kjer njihov moralni kompas izhaja iz neke druge ere je to edina rešitev. Vsaka žival poizkuša kje so meje, in tudi te gospodi je to potrebno (večini) očitno pokazati v obliki zakonov. Ta prostovoljna dobrota se je izkazala za totalen feler, sploh pri teh, ki jih boli džoko za delavce. Obvezna božičnica bo vsaj končala izživljanje delodajalcev decembra, ko mahajo s to božičnico kot s kaznijo ali nagrado in potem prdnejo kao tisto božičnico (v realnem sektorju) češ evo sem stisnil za VAS, potem se pa odpelje v avtu za 150 000eur v svojo vilo in tam jamra naprej na orgiji, kjer kuri denar.
ODGOVORI
3 3
enajstdvanajst1
18. 09. 2025 20.17
to bolj izgleda kot erjavcevih 1000 evrov (predvolitvene obljube!)
ODGOVORI
0 0
SAKOSAKO
18. 09. 2025 20.16
+3
Pošteno bi bilo, da bi vsi dobimo božičnico! Tudi podjetja, ki so v lasti države ( Petrol, Slovenske železnice, elektro podjetja...) si že vrsto let izplačujejo božičnice in to z našimi položnicami, ki jih plačujemo!!!
ODGOVORI
3 0
marlboro01
18. 09. 2025 20.29
No slovenske železnice so samo se 51% verjetno bojo že kmalu Češke. (Glede nato da do že vse slo firme prodal.
ODGOVORI
0 0
Dejan Krk
18. 09. 2025 20.12
+9
Place so pod vsakem nivoju mizerije gospodje, ne delamo za regres in bozicnico
ODGOVORI
9 0
Hitri Zigi 78
18. 09. 2025 20.12
+7
Zakaj toliko niste proti orožarskemu holdingu ki bo letno opral 2miljarde + in to brez nadzora.
ODGOVORI
7 0
