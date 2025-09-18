Sindikati zadovoljni, delodajalci jezni: Gre za novo finančno breme

Ivan Simič , davčni svetovalec in nekdanji direktor FURS meni, da bo to pomenilo predvsem dodatno obremenitev proračuna. "Ker če bodo vsi v javnem sektorju dobili to božičnico, ki bo verjetno lahko tudi višja, pri podjetjih to pomeni tudi dodatni odliv, sploh tistih, ki poslujejo slabše. Tega si sploh ne morjo zagotovit, posebej manjša podjetja."

Predstavniki gospodarstva so spomnili, da je bilo o obvezni božičnici govora že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih in da je bil to eden izmed predlogov, ki je botroval odhodu delodajalcev iz ESS. Socialni dialog je bil nato zamrznjen skoraj leto dni. V sindikatih medtem predlog pozdravljajo, se pa strinjajo, da mora biti uresničljiv v praksi in obravnavan na ESS.

Predlog uvedbe obvezne božičnice je razburil reprezentativne delodajalske organizacije. V skupni izjavi za javnost so zapisale, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in se obregnile ob "ponovno ignoranco socialnega dialoga" na ravni Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Borut Borštnik, soustanovitelj in direktor Zavoda mladi podjetnik, meni, da bi se tega morali lotiti drugače. "Če je to razlog za to božičnico, bi se mogli lotit zadeve na drugem koncu, se pravi, da se pač plača razbremeni, da se zniža prispevke in ne potrebujemo potem božičnce."

Kako resno pa današnjo napoved, v luči prihajajočih volitev jemljejo sicer vidno zadovoljni sindikalisti, ki so obvezno božičnico predlagali že večkrat v preteklosti in vedno znova naleteli na premočan odpor delodajalcev?

"Sklepam, da je zdaj prišlo do razmisleka, da je to smiselno, ker navsezadnje povečuje neko kupno moč in pa tudi dinamiko gospodarske rasti v tej državi. Mi absolutno podpiramo ta predlog," pa pravi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.

Pa gre res za manever, s katerim naj bi naslovili problem visokih davkov in prispevkov ter povečali konkurenčnost gospodarstva, kot vztrajajo v vladi? Ali zgolj - kot sta prepričana Simič in Borštnik - "še en dodaten piškotek, ki je namenjen temu, da se zmaga oziroma poskuša zmagat volitve."

"Volitve so čez nekaj mesecev, to so neke predvolilne obljube. Tako kot je bilo pri tej vladi v zadnjih treh in pol letih veliko predlogov, ki se ki se niso uresničili," je kritičen Simič. "In ko bodo preračunali in ko bodo ankete javnega mnenja pokazale, da dvig popularnosti ni bil tako visok kot so ga pričakovali, bodo mogoče videli, da to ni ravno dobro."

Da morajo biti takšne spremembe dobro premišljene in izvedljive tudi v praksi, opozarjajo tudi pri Zvezi svobodnih sindikatov in pričakujejo, da bodo s predstavniki vlade čimprej sedli za skupno mizo.

Medtem pa Konfederacija sindikatov 90 Slovenije pozdravlja predlog vlade. "V času, ko se številni delavci soočajo z negotovostjo, nizkimi plačami in vse višjimi življenjskimi stroški, je zakonska ureditev božičnice korak v pravo smer, korak k večji pravičnosti, dostojanstvu dela in socialni varnosti," so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da božičnica ne sme biti privilegij peščice, temveč pravica vseh.

Ob tem se zavzemajo za zakonsko določeno minimalno višino božičnice, vključitev vseh sektorjev, vključno z javnim, davčno razbremenitev božičnice, kot predlaga vlada, ter spoštovanje socialnega dialoga, ki mora biti temelj vsake zakonodajne spremembe na področju delovnih razmerij.