Delodajalci pravijo, da bo učinek zakona za pomoč gospodarstvu izjemno skromen

"Kljub subvencijam bodo podjetja plačevala mnogokrat višjo ceno električne energije kot njihovi konkurenti v sosednjih državah. Tako bodo prisiljena v zmanjševanje porabe energije tudi z zmanjševanjem proizvodnje, kar bo pripeljalo do odpuščanja odvečnih delavcev, česar pa si nihče v podjetjih ne želi," so, kot so sporočili, v Gospodarski zbornici Slovenije, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Trgovinski zbornici Slovenije, Združenju delodajalcev Slovenje in Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije zapisali v pozivu premierju ter ministrom za gospodarstvo, infrastrukturo, finance in delo.

V primeru odpuščanja tudi ukrep subvencioniranja začasnega čakanja na delo ne bo zadostoval, saj bo glede na predlog omejen na največ 30 delovnih dni. "Podjetja, ki bodo prisiljena v zmanjševanje ali ukinitev proizvodnje, bodo izgubila posle, ki se jih v tako kratkem času ne da nadomestiti, če sploh," so opozorili.