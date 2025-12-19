Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Delodajalci: Predlagano zvišanje minimalne plače slabo za vse državljane

Ljubljana, 19. 12. 2025 14.45 pred 1 uro 3 min branja 28

Avtor:
STA
Gradbeni delavci

Razburjenje delodajalcev ob četrtkovi napovedi ministra za delo Luke Mesca, da bo predlagal zvišanje minimalne plače za 113 evrov na 1000 evrov neto, ne pojenja. Predstavniki delodajalcev se strinjajo, da je predlog škodljiv za zasebni in javni sektor, posledično pa za vse državljane.

Delavca v proizvodnji
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS), predlog kaže na nadaljevanje vladne politike povečevanja obremenitve gospodarstva, "katere neizogibna posledica je višanje cen in s tem inflacije ter posledično tudi poslabševanje ekonomskega položaj delavcev". Predlagani skok bi imel negativne posledice za vse državljane, so prepričani.



Predlog po njihovih besedah nima realnih osnov, na ta način bi se zvišalo stroške podjetij, okrepilo pritisk na ostale plače in povzročilo še večjo uravnilovko tako v zasebnem kot javnem sektorju, so navedli. "Edina pot do boljšega ekonomskega položaja delavcev je razbremenitev stroškov dela v okviru davkov in prispevkov, ki jih podjetja plačujejo v državne blagajne," so pristavili.

Ob tem so "zgroženi", da je Mesec zaobšel postopek socialnega dialoga. "To, da je predlog brez dialoga in celo posvetovanja s socialnimi partnerji predstavil najprej medijem, razumemo kot prozorno predvolilno potezo. Da slednje drži, dokazuje tudi dejstvo, da predloga ne utemeljuje nobena resna analiza, niti ni bil predložen uradni obljubljeni izračun minimalnih življenjskih stroškov," so navedli.

V ZDS pričakujejo, da bo minister "škodljiv predlog" nemudoma umaknil, "da bo spoštoval postopke posvetovanja s socialnimi partnerji, ki so določeni v zakonu o minimalni plači, predložil ustrezne analize in nenazadnje kot vladni skrbnik socialnega dialoga spoštoval vsaj osnovna načela tripartitnega socialnega dialoga".



Ostre tone so vnovič ubrali tudi v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). "Tako visok dvig bi lahko imel predvsem v podjetjih, ki že sedaj težko poslujejo, srednjeročno negativen vpliv prav na delovna mesta zaposlenih, prejemnikov minimalne plače. Poleg tega je minimalna plača 'mati vseh plač' in se posledično morajo dvigniti vse ostale plače, da se uravnilovka ne poveča dodatno. To pa lahko povzroči še večji pretres za gospodarstvo. Takšen dvig bi lahko negativno vplival tudi na javni sektor in javne finance," so opozorili v sporočilu za javnost.

V gospodarstvu razumejo, da se osnovne življenjske potrebščine dražijo in da je treba ljudem z minimalno plačo omogočiti dostojno življenje, so zapisali. "Zato smo pričakovali predlog povišanja bruto minimalne plače, višji od splošne inflacije, v smeri prehranske inflacije, to je med 2,5 in 5,7 odstotka," je ponovil glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. Predlog o 1000 evrov neto minimalne plače pa pomeni zvišanje bruto minimalne plače za 16,44 odstotka, kar je močno nad zmožnostmi gospodarstva, je postregel z zadnjim preračunom.

V GZS so ob tem izpostavili, da je vlada v obdobju treh let z novimi davki in prispevki, vključno z dolgotrajno oskrbo in razveljavitvijo davčnih olajšav, najbolj obremenila prav ljudi z minimalno plačo in jim vzela 2100 evrov neto prejemkov oz. evrov letno. Zdaj se jim želi, tako Gorenšček, vsaj delno odkupiti z zimskim regresom in povečanjem minimalne plače. "A ta denar jemlje iz podjetij, kjer so ti isti delavci zaposleni, in s tem tam, kjer trenutno komaj shajajo iz meseca v mesec, ogroža prav njihova delovna mesta," je posvaril.

Na posvetu socialnih partnerjev o uskladitvi minimalne plače, ki je predviden v januarju, bodo po njegovih besedah zagovarjali usklajevanje minimalne plače z inflacijo.

Minister za delo Luka Mesec je v četrtek sporočil, da bo koaliciji in socialnim partnerjem predlagal občutno zvišanje minimalne plače za leto 2026, in sicer tako, da bi za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala 1000 evrov neto, kar je 113 evrov več kot zdaj. Predlog temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov.



Eden daljšal čakalne vrste, drugi največ delal zunaj bolnišnice

Po izplačani božičnici od delavca zahteval, naj mu znesek vrne v gotovini

Dvig minimalne plače – deljenje bonbončkov?

Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto

Po novem letu višja minimalna plača – kaj vse to prinaša?

Obeta se nov izračun minimalnih življenjskih stroškov

3320.
19. 12. 2025 16.00
Umetno dvigovanje plač j ni nikoli dobro za gospodarstvo, boljši učinek je znižanhe davkov in dajatev.
Odgovori
0 0
Peter Jurcek
19. 12. 2025 16.04
Če ne bi plač umetno dvigovali in upali na milost delodajalcev bi delali praktično zastonj.
Odgovori
0 0
Vinogradnik67
19. 12. 2025 15.58
Slabo bo samo za požeruhe ,ki jim ni jasno da ,če je delavec dobro plačan tudi več naredi ,drugače pa tako kot pravi moj prijatelj ne more me tako malo plačati kot lahko jaz malo naredim !!!
Odgovori
+1
1 0
Panter 63
19. 12. 2025 15.55
Delodajalci,oziroma požeruhi, totalno bi vse radi. Imajo Par stanovanji, vile,apartmaje,jahte,vozila prvega razreda in še in še. Pa ne samo oni, vsa njihova družina do 5. kolena. Vse to zraslo na plečih delavcev, in še nimajo zadosti. Zdaj je problem zvišanja, en tank jahte. Delavcem pa ne more preživeti z meseca v mesec. Sramota. Totalni kapitalizem s nazivom " meni vse,tebi osnovno in to minimalno". Ta izjava v naslovu da bodo trpeli vsi je smešna. Daleč da bo kdo trpel.
Odgovori
+1
1 0
KomentInfoButaleReport
19. 12. 2025 15.55
Evropa bo res EU ko bodo plače in cene privližno podobne po vsej uniji.
Odgovori
+1
1 0
KomentInfoButaleReport
19. 12. 2025 15.56
.. privližno, približno. In utopično.
Odgovori
0 0
toxicox
19. 12. 2025 15.54
pa kaj naj ljudje delajo in životarijo delodajalci si pa žepe bašejo še 1000 je premalo
Odgovori
0 0
destrikk@live.com
19. 12. 2025 15.53
Kdo nima denarja za bozicnico al pa za dvig plače i to ne sam za minimalca,naj zapre firmo, usi zaslužijo normalno zivet,, nc cudno da folk noče delat pa bi rajs bli na socijala pol pa moramo uvažat nepalce sirijce....
Odgovori
+1
1 0
Frzenk
19. 12. 2025 15.44
če je problem dat jurja zaposlenem niste vredni pu ku....drgač pa naj znižajo davke pa bojo večje plače.....sam pol bomo zapravlal za brezvezne stvari....
Odgovori
+3
3 0
janezek67
19. 12. 2025 15.42
Glede na pomanjkanje delavcev je prav, da se tudi minimalna plača dvigne. Veliko je podjetij, kjer še vedno dajejo delavcem na roke, davki in prispevki pa se ne pobirajo. Vsi bi radi imeli urejeno socialo, zdravstvo, brezplačno šolstvo in usluge države, kot je vrtec in podobno. Žal to stane. Seveda je problem korupcija, za kar smo krivi tudi državljani sami. Ko plačamo storitve brez računa, volimo podkupljive župane in podobno. Mogoče se nam zdijo Skandinavci hladni, ampak tam je stopnja korupcije manjša in za navadne ljudi precej nesprejemljiva.
Odgovori
0 0
Vinogradnik67
19. 12. 2025 16.00
50 let še ne bomo prišli iz tega, vsak dan je slabše, pa ne pri majhnih ljudeh poglejte zdravstvo ,upravne enote ,država !!!
Odgovori
0 0
KomentInfoButaleReport
19. 12. 2025 15.42
Ko se pa procentualno višajo plače, penzije itd ( ..več imajo še več dobijo!), pa ni takšnega ogorčenja ??? Star pregovor pravi: Sit lačega ne razume. In tudi drži. Minimalna plača, penzija ni privilegij, temveč sramota.
Odgovori
+1
1 0
KomentInfoButaleReport
19. 12. 2025 15.42
.. Lačnega, seveda.
Odgovori
0 0
fotr80
19. 12. 2025 15.41
zakaj bi imeli samski visjo placo? tega res ne razumem. Torej se bo treba locit, eden od para si naredi stalni naslov nazaj domov pri starsih in evo, imamo 2 novi samski osebi...jao, bolj butastega predloga pa se ne. Naj spustijo obdavcitev, pa bomo imeli vsi neki od tega.
Odgovori
+1
1 0
Fery Zaka
19. 12. 2025 15.28
Mesec bi rad veliko več davkov in prispevkov v državno blagajno, da bi on in njegovi lahko več pokradli. Saj ste videli pri tarči, kako to gre.
Odgovori
+2
3 1
2mt8
19. 12. 2025 15.28
Lahko je s tujim denarjem bit pameten. Komunisti to počnejo že od 1945.
Odgovori
+2
4 2
FIRBCA
19. 12. 2025 15.26
ce bi ti delomrznezi kdaj imeli svoje firme ne od ateka bi bilo veliko drugace v svetu inseveda pri nas. Danes vodijo svet placani delomrznezi, ko ne vedo kaj je ura in kaj je rok. Take si zelimo v vodstvu in tako je. Nic jamrat. delaj pa tiho bodi.
Odgovori
+2
3 1
ROMELS
19. 12. 2025 15.25
Tako je to s to minimalno plačo: delavcu se dvigne plača za 10 eur, da se potem njemu(lukcu in podobnim) avtomatsko dvigne za 100 evrov. Zato taka skrb za te minimalce.
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
19. 12. 2025 15.21
So pa te obljube Meseca tako brez osnove. Po včerajšnji veleizdaji Goloba, ko je podprl 90 milijard za Ukraino, bo tako vsak evro iz Slovenije šel Zelenkotovemu korumpiranemu režimu v Kijev, na si nakupijo nove zlate wc školjke.
Odgovori
+5
6 1
Bolfenk2
19. 12. 2025 15.19
Ta Mesecev predlog dviga minimalne plače pomeni le dvig cen v trgovinah za enak odstotek. Edini ki imajo korist od teh levičarskih eksperimentov so trgovci.
Odgovori
+4
6 2
ActiveR
19. 12. 2025 15.33
In država. Z večjo plačo država pobere več dajatev, in zaradi večje plače, se zmanjšajo socialni transferji.
Odgovori
+2
2 0
HelenOfTroy
19. 12. 2025 15.18
jokice
Odgovori
+0
2 2
zapiramvamustaaa
19. 12. 2025 15.18
Mene bolj moti da je Janez 2021 socialko dvignil iz iz 160 na 460.Vedno je več cenil lenuhe in tatove kakor delavsko klaso.
Odgovori
+5
8 3
Veščec
19. 12. 2025 15.14
cela država je u k....,pa to
Odgovori
+7
8 1
Sionist
19. 12. 2025 15.13
Zvisat place je VELIKA skoda! Treba je razbremeniti in zmanjsati razliko met neto in bruto. Delavci bi tako dobili vec in ne bi bilo posledic za gospodsratvo!
Odgovori
+1
5 4
bibaleze
