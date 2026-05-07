Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Delodajalci v podporo zakonu, vlada opozarja: Predlog je fiskalno tvegan

Ljubljana, 07. 05. 2026 09.41 pred 57 minutami 5 min branja 44

Avtor:
M.S. STA
Nova služba

Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je DZ prejšnji teden v nadaljnjo obravnavo poslal s 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku, ostro nasprotujejo sindikati, delodajalske organizacije pa ocenjujejo, da gre za prvi korak v smeri večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vlada medtem meni, da je predlog parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit.

V Združenju delodajalcev Slovenije opozarjajo na signale vpliva energetske in gospodarske krize ter padanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki se po njihovih navedbah odražajo ne le v zmanjšani gospodarski aktivnosti in zviševanju inflacije, temveč tudi realno v žepih zaposlenih v gospodarskem sektorju.

"V celoti se strinjamo z uvodno oceno stanja in razlogih za sprejem predloga zakona. Ne gre le za to, da se Slovenija dejansko uvršča med davčno najbolj obremenjene države v OECD, ampak tudi za ostale dejavnike, kot na primer povečevanje zaposlovanja v javni upravi, medtem ko se število zaposlenih v realnem sektorju, ki državo financira, zmanjšuje," so izpostavili.

Gospodarstvo, torej delodajalci in s tem tudi delavci, so, kot so dodali, pod vedno večjim pritiskom, saj so ukrepi za zagotavljanje proračunske vzdržnosti v preteklosti prinesli zgolj zviševanje davkov.

Generalni sekretar združenja Miro Smrekar je ocenil, da je predlog interventnega zakona pomemben premik v smeri, ki je nujna - manj administrativnih bremen, nižje obremenitve dela, več predvidljivosti in več konkurenčnosti za slovensko gospodarstvo.

"Slovenija ne more dolgoročno napredovati, če podjetjem jemlje prostor za investicije, razvoj in zaposlovanje, zato potrebujemo državo, ki razume, da so produktivnost, delo in podjetnost temelj blaginje," so Smrekarja povzeli v sporočilu za javnost.

Zakonu mora po njihovi oceni slediti še takojšnja korenita debirokratizacija poslovnega okolja in zmanjševanje apetitov državnega proračuna. Pozivajo tudi k odpiranju v zakonu nenaslovljenih pomembnih tem, kot so absentizem, minimalna plača, razbremenitev stroška dela in hitrejše zaposlovanje tujcev.

Delavca v proizvodnji
Delavca v proizvodnji
FOTO: Shutterstock

O predlogu zakona skupni odbor DZ

Poslanci bodo na skupnem odboru danes pretresali predlog zakona. Poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica v njem predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in del energentov.

Ob tem predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo ter zdravstva in pokojnin.

Tako imenovani omnibus zakon posega v približno deset zakonov. Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije.

Da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, so prejšnji teden v DZ glasovali poslanci NSi, SLS in Fokusa, Demokratov, Resnice in SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Obenem so k predlogu vložile več dopolnil, med drugim bi črtale člene, ki niso interventne narave.

Levica je v torek napovedala tudi, da bodo proti zakonu, ki po njihovem prepričanju prinaša politike, škodljive za ljudi, razvoj države in družbo, uporabila vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum.

Sindikati brez vabila

Predstavniki sindikatov so na novinarski konferenci pred sejo skupnega odbora DZ opozorili, da niso prejeli vabila na sejo, kar so označili za "šokantno". Ob tem so bili znova kritični do predloga, ki po njihovem mnenju koristi le lastnikom kapitala.

Kot je povedal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, so sindikalisti na predsednika skupnega odbora DZ naslovili poziv, naj jih kot socialne partnerje povabi na sejo, saj obravnavani zakon posega na "številna področja, na katerih se sindikati aktivno udejstvujejo". Do začetka seje po Počivavškovih navedbah niso prejeli nobenega odziva na poziv, kar pomeni, da na odboru ne bodo imeli možnosti govoriti.

"Menim, da je šokantno, da parlament s tem zakonom postaja institucija, kjer izražanje mnenj zainteresirane javnosti ne samo da ni zaželeno, ampak tudi ni dovoljeno," je povedal Počivavšek in dodal, da je predlog zakona o interventnih ukrepih "zakon za ozek krog posameznikov, ki bodo zaradi tega zakona bogatejši".

Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk je opozorila, da predstavniki sindikatov tako ne bodo imeli možnosti socialnega dialoga in usklajevanja tega predloga zakona. Dodala je, da je tudi zakonodajno-pravna služba DZ - tako kot sindikati - ugotovila, da "zakon ni ne interventen, ne nujen, ne razvojen, saj posega v sistemske ureditve in odlaga nekatere učinke, kar pomeni, da se z njim niti ne mudi niti ne bo rešil položaja ljudi v tej državi, razen zgornjega enega odstotka".

Predstavniki sindikatov
Predstavniki sindikatov
FOTO: Bobo

Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf pa je izpostavil, da je šla "nastajajoča oblast že od samega začetka v kontekst rušenja socialne in solidarne države". Ob tem je opozoril, da se "oblast, ki se boji socialnega dialoga, boji resnice in želi ugrabiti dostojanstvo". Ukrepi, predvideni v predlogu interventnega zakona, bodo po njegovem koristili le kapitalu.

Do predlaganih rešitev je bil kritičen tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, ki je opozoril, da se predlagatelji bojijo posvetovalnega referenduma. Dodal je, da je socialni dialog, ki je predstavnikom sindikatov zaradi nezmožnostmi udeležbe na seji onemogočen, "ne samo vrednota, ampak konstitutivni element gradnje te države".

Sindikalisti so na novinarski konferenci dejali, da bodo v primeru, da DZ sprejme zakon, začeli zbirati podpise, potrebne za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, in da se bodo proti zakonu borili z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Vlada: Predlog je parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit

Mnenje o predlogu zakona je na dopisni seji sprejela tudi odhajajoča vlada. Ta meni, da je predlog tako po vsebini kot strukturi parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit.

Kljub temu, da predlagatelji trdijo, da gre za zakon za razvoj Slovenije, vlada meni, da ta predlog zakona ne naslavlja ključnih izzivov slovenskega gospodarstva, ne krepi produktivnosti in ne zagotavlja dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

Predlagani ukrepi po oceni vlade niso skladni z zastavljenim ciljem in posledično tudi ne bodo učinkoviti, saj da gre večinoma za ukrepe, ki so usmerjeni na ozke elemente posameznih sistemov oziroma ozke skupine davčnih zavezancev, ki ne morejo rezultirati v splošni podpori gospodarske rasti in povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

"Poleg tega parcialno zastavljeni ukrepi, ki jih predlagatelji označijo kot interventne ukrepe, dejansko predstavljajo sistemske posege v sisteme socialne varnosti, brez ustrezno opravljenih analiz in predlogov ukrepov, ki bi nevtralizirali negativne javno finančne in druge negativne učinke predlaganih ukrepov," so zapisali.

Ministrstvo za finance ob tem opozarja na nevarnost uvedbe ukrepov brez jasnih rešitev za nadomeščanje izpada prihodkov. "Kar je še posebej problematično je, da predlagani ukrepi prinašajo znižanje javnofinančnih prihodkov do višine okoli ene milijarde evrov oziroma letno okoli 1,4 odstotka BDP, kar predstavlja neposredno tveganje za stabilnost javnih financ."

Vlada tako predloga zakona ne podpira in ocenjuje, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

interventni zakon

Do večera še kakšna kaplja dežja, vikend bo večinoma suh

Vodje poslanskih skupin pri Stevanoviću o razrezu mest v delovnih telesih

24ur.com Golob: Razmere so še boljše od optimističnih pričakovanj iz lanske jeseni
24ur.com Opozicija kritična do predloga rebalansa: 'Zavajanje vlade ne bo imelo uspeha'
24ur.com Kako visoko dohodnino bomo plačevali naslednje leto?
24ur.com Jek 2 poenotil državno politiko, nasprotniki opozarjajo na stroške projekta
24ur.com Proračuna za prihodnji dve leti: za opozicijo slaba, za koalicijo razvojna
24ur.com 'Ne bi se čudili, če bi Orbanov zasebni denar končal v projektu drugi tir'
24ur.com Kritike na napovedane davčne reforme: 'Gre za davčno maščevanje'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
07. 05. 2026 11.10
Boštjančič pravi, da so javne finance v dobri kondiciji. Zakaj potem sedaj omenja fiskalno pravilo? Torej ni tako rožnato ali kako?
Odgovori
0 0
zajebant1
07. 05. 2026 11.10
To kaj je golob delal 4 leta je tudi zelo škodljivo
Odgovori
0 0
borjac
07. 05. 2026 11.06
Delodajalce zanima samo ena stvar , kako pobrati čim več denarja v svoj žep , in nič drugega , Država pa naj zanima reveže , reveži pa bodo tudi polnili , "daljše " jahte , in "večje" limuzine , in "večje" bazene .... delodajalcev, Janša pa mora sedaj njim PLAČATI podporo na volitvah.
Odgovori
-2
2 4
razumi če lahko
07. 05. 2026 11.11
Potem pa ukiniti podjetništvo delodajalcev ne rabimo !
Odgovori
0 0
Beila Ciao1
07. 05. 2026 11.05
Še vedno čakamo v pristanu gospoda Robija in gospoda Maljevca ,da prideta skupaj objeta.
Odgovori
+2
2 0
OSEBNO MNENJE
07. 05. 2026 11.00
Dobri ste. Blokirate vse, kar vam levim ni všeč...
Odgovori
+0
2 2
zibertmi
07. 05. 2026 11.08
kaj je janez počel 4 leta preko DS.zdravstvena reforma bi bila že davno pod streho,samo sds to ne paše,fides ni dosegel v teh 4 letih nič,plačna reforma je bila vseeno sprejeta.sedaj bo vse privatizirano,boste zadovolni s plačilom storitev.ob tem bo iz zdravstvene blagajne šel še denar za izgradnjo zasebnih klinik in storitev oreko koncesije
Odgovori
0 0
Gutenberg
07. 05. 2026 10.59
Kdo pa pravi, da mora biti priliv v proračun vedno večji? Kaj pa, če se malo zniža, pa se ukinejo kakšne finančne podpore in znižajo previsoke državne plače?
Odgovori
+3
4 1
OSEBNO MNENJE
07. 05. 2026 10.57
A je finančni minister pija.n?
Odgovori
+1
2 1
OSEBNO MNENJE
07. 05. 2026 10.55
A je finančni minister pijan?
Odgovori
+2
3 1
OSEBNO MNENJE
07. 05. 2026 10.50
Gledam 3 program SLO3. Ali je finančni minister pijan, se trese, roko si daje na čelo, je zahripan,...
Odgovori
+2
3 1
Groucho Marx
07. 05. 2026 10.39
Zanimivo. Pernate finančne eskapade, kot je navrtavanje dvomilijardne luknje kljub rekordnim proračunskim prihodkom, samurajsko zadolževanje, predvolilni bonbončki iz navrtanega proračuna, plačna 'reforma' z enormnimi zvišanji posvečeni kasti, razredu J pa znižani minimalci, plus vse Litijske... tukaj pa niso zaznavali fiskalnega tveganja. 🙈🙉
Odgovori
+2
3 1
Desniprepad
07. 05. 2026 10.39
Takoj sklic referenduma pa krem takoj podpisat
Odgovori
-1
1 2
Beila Ciao1
07. 05. 2026 11.06
Sam imam veno svinčnik zraven.
Odgovori
0 0
Roadkill
07. 05. 2026 10.38
Svečkarji za tekočim trakom odprite denarnice
Odgovori
-1
1 2
Roadkill
07. 05. 2026 10.37
Ponavadi ko so delodajalci za to ni dobro za delavce in obratno
Odgovori
-1
1 2
zibertmi
07. 05. 2026 10.33
MI NISMO VEČ DRŽAVA, ČE IZDAJALEC DRŽAVE LAHKO POSTANE MANDATAR!!!
Odgovori
+3
9 6
zibertmi
07. 05. 2026 10.37
hitro je prvo stran zapustil članek o janzu,se je dal sam ukinit
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
07. 05. 2026 10.58
Dokazov ni. Kaže pa vse v drugo smer ...
Odgovori
-3
0 3
zibertmi
07. 05. 2026 11.10
dovolj je dokazov.tudi v romuniji in na madžarskem je bila ista praksa z istimi ljudmi.zakaj je trajalo tri dni na soočenjih ,da je ajanez obisk priznal.zakaj na petrolu ne pustijo vpogleda v poslovanje v času volitev,ker nimajo kaj skrivat a ne
Odgovori
0 0
Bbcc12
07. 05. 2026 10.28
Za dati bogatejšim res ni nujno. In na 30 eur nakupa osnovnih živil privarčevat 1 eur. Dvoživkarjem v zdravstvu spet dati denar za fiktivne čakalne vrste in ne delo. Ljudje zbudite se preden bo prepozno.
Odgovori
+5
7 2
Gutenberg
07. 05. 2026 11.08
Delovni smo že od 6h auf.
Odgovori
0 0
speedstar
07. 05. 2026 10.20
A da vlada opozarja da je predlog fiskalno tvegan? Res? To ista vlada, ki je pred novim letom govorila kako so javne finance čisto ok in si lahko privoščimo vse politične bombončke, dva meseca pa se je plošča obrnila in so začeli tolči kako moramo šparat? Naj se že enkrat spoka ta "vlada".
Odgovori
+12
13 1
Bbcc12
07. 05. 2026 10.17
Če ga delodajalci podpirajo potem za delavstvo ni dobro. Delavci zbudite se in na ulice za vaše dobro!
Odgovori
+3
9 6
razumi če lahko
07. 05. 2026 10.27
In do sedaj so bili predlogi , ki delodajalcem kao niso ustrezali torej so bili dobri za koga delavca ? ! Po mojem ne saj se nikjer nič ni poznalo proračun je še vedno bil v minusu torej nihče nič vendar vseeno moraš reči , da zakon ni dober a ne !
Odgovori
+2
3 1
DEPE
07. 05. 2026 10.31
Kaj bluziš, ti boš svojo socialko dobil...
Odgovori
-2
1 3
Bbcc12
07. 05. 2026 10.31
Božičnica se ti ni poznala. 😅😅😅😅
Odgovori
+2
3 1
razumi če lahko
07. 05. 2026 10.38
Bbcc- ne se ne pozna saj je naslednji dan bila takoj malica dražja pa še vse ostale stvari tako , da je na koncu minus !
Odgovori
+0
1 1
Bbcc12
07. 05. 2026 11.07
Pred božičnico in višjo minimalno plačo je tudi šlo vse gor. Ti si en minus
Odgovori
0 0
Pajo_36
07. 05. 2026 10.16
Pozivajo tudi k odpiranju v zakonu nenaslovljenih pomembnih tem, kot so absentizem, minimalna plača, razbremenitev stroška dela in hitrejše zaposlovanje tujcev. - - - kako boste razbremenili delo, če pa samo s to olajšavo za bogate delate luknjo, predvideno z desne strani od 400-600 miljonov? Hitrejše zaposlovanje tujcev? Da bo vaš vnuk pel slovenske pesmi a? Pa komu vi lažete ! Kriza bo takrat, ko tujcev ne bomo več potrebovali, takrat pa je kriza ja ! Matr lažete tolk, folk pa pelje na tole !! Kaj ukinjate? Dejmo no stevo, sej maš skor doktorat! Za tak zakon je treba korenito reformo vsega, tisit, ki pa misli, da bo kdorkoli ukinjal delovna mesta v Ju, se je pa zelo zmotil. Zelo ! Ker to je navadna laž, noben še tega ni naredil. Samo z reformo Ciglerja, ki je bila 42/62 za penzije ter DDV 25% in 11,5% na ostale stvari, ki niso omnejene v zakonu lahko tole naredite, drugače ne...pa imamo Madžarsko, kjer je 27% DDV, pa Hrvaško ... Jasno kot beli dan je, da države z visoko stopnjo prispevne stopnje in obdavčitve plač imajo nizek DDV na potrošnjo. Kaj bo z energijo? ste nižali DDV, ampak bo cena tržna in ne regulirana? Seveda financirani ste bili s strani velikega kapitala, ampak en mega podjetnik in korporacije točno vejo, kaj bo. Pritisk na delavce, kaj pa.
Odgovori
+0
3 3
zibertmi
07. 05. 2026 10.14
tak zakon podpirajo samo tisti,ki bi od svojega premoženja manj plačevali državi.vsi ostali bomo na slabšem,od navadnih državljanov do javnih uslužbencev in upokojencev,ker bo zmanjkalo denarja v blagajni za njihove plače in nemoteno delovanje zdravstva in šolstva,pa tudi pokojnin,ker vsak mesec zmanjka denarja za izplačilo pokojnin iz pokojninske blagajne
Odgovori
+5
7 2
Castrat
07. 05. 2026 10.12
Referendum pa adijo.Naj čelo izkusi kako je hoditi če padajo polena pod noge......
Odgovori
+0
5 5
Bbcc12
07. 05. 2026 10.20
Tako je. Kaj je sejal bo sedaj požel.
Odgovori
+0
3 3
jedupančpil
07. 05. 2026 10.50
aha, sedaj pa ne bo zapravljanje denarja? drekači levnuhasti
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
07. 05. 2026 11.09
900 000 000eur ali 7 000 000 je razlika desnuhasti.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ana iz šova Sanjski moški razkrila veselo novičko
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Tako so slovenski starši in njihovi otroci dokazali, kako pomembno je sodelovanje
Tako so slovenski starši in njihovi otroci dokazali, kako pomembno je sodelovanje
zadovoljna
Portal
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Mislite, da boste s tem shujšali, zgodi se pa nasprotno
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
cekin
Portal
To je 'skopuški kralj' med milijarderji: zelo znano ime, ki ne preseneča
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
moskisvet
Portal
Slovenec o svojem uspehu s picami
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
dominvrt
Portal
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
okusno
Portal
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
voyo
Portal
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699