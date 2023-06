Delodajalci zahtevajo sestanek glede sprememb zakona o delovnih razmerjih

Predstavniki delodajalskih organizacij so vnovič opozorili na kršenje pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Nesprejemljivo se jim zdi, da je ministrstvo za delo osnutek novele zakona o delovnih razmerjih v javno obravnavo dalo še pred koncem pogajanj v okviru pogajalske skupine ESS. Pričakujejo čimprejšnji sestanek.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je osnutek novele zakona o delovnih razmerjih dalo v javno obravnavo in v medresorsko usklajevanje v ponedeljek, rok za podajo pripomb pa je 10. julij. Vlada naj bi ga obravnavala zelo kmalu, saj se s sprejemom mudi zaradi prenosa dveh evropskih direktiv. Delodajalske organizacije so nad takšnim ravnanjem razočarane. "Ministrstvo naj bi bilo uradni varuh socialnega dialoga med sindikati, delodajalci in vlado na tripartitni ravni, a je dalo osnutek v javno obravnavo še pred uradnim zaključkom pogajanj v pogajalski skupini ESS o njem," so predstavniki reprezentativnih delodajalskih organizacij zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

icon-expand Zasedanje ESS FOTO: Aljoša Kravanja

Kot so opozorili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Trgovinske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, osnutek novele zakona predvideva številne dodatne stroškovne in administrativne obremenitve za delodajalce. Na ministrstva naslovili protestno pismo "Ne moremo mimo dejstva, da vlada kot največji zaposlovalec v državi takšna ravnanja dopušča, prav tako ne, da njeni predstavniki, ki bi državo morali zastopati tudi kot delodajalca, vse do danes niso sodelovali v teh pogajanjih," so zapisali. Na pristojna ministrstva so zato naslovili protestno pismo, v katerem jih pozivajo k odzivu in čimprejšnjemu skupnemu sestanku. Delodajalci ob tem ugotavljajo, da imajo tokrat pred seboj prvič predlog zakona, glede katerega sploh niso imeli možnosti predstaviti svojih pogledov in stališč. To se jim zdi grob poseg v vodenje socialnega dialoga in oblikovanje kompromisnih rešitev. Ministrstvo za delo je prvi osnutek novele zakona o delovnih razmerjih pripravilo konec lanskega leta, pogajanja v okviru posebne pogajalske skupine ESS pa so se začela decembra. Ta bi se morala zadnjič sestati minuli četrtek, a pogajanj ni bilo, prav tako osnutka ni obravnaval ESS kot celota.

icon-expand Blaž Cvar in Robert Golob FOTO: Bobo