Delodajalske organizacije pozivajo k razveljavitvi sistema omrežnine

Kot so pred današnjo obravnavo sistema omrežnine na pristojnem odboru DZ sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), pet reprezentativnih delodajalskih organizacij opozarja, da lahko imajo cenovni pritiski energentov na industrijo materialov dolgoročne negativne posledice na druga podjetja, ki uporabljajo primarne materiale v svoji proizvodnji.

Prvi računi, ki so jih prejela nekatera velika energetsko intenzivna podjetja, kažejo tudi do več kot trikratno povečanje stroška za omrežnino. "Ob dejstvu, da je slovensko gospodarstvo nekonkurenčno že zaradi visokih cen električne energije, povečanje omrežnine to stanje samo še poslabšuje," so zapisali.

Sistem omrežnine bo po navedbah GZS najbolj prizadel industrijo materialov, ki je energetsko intenzivna industrija. Gre za kovinsko, kemično, papirno industrijo in industrijo nekovinskih mineralnih izdelkov, ki prispevajo tri odstotke k bruto domačemu proizvodu (BDP) in predstavljajo okoli 640 podjetij in 27.000 zaposlenih.

Prav ta industrija materialov zagotavlja materialno varnost za slovensko gospodarstvo, saj zagotavlja proizvodnjo ključnih osnovnih materialov (jeklo, kovina, aluminij, steklo, papir, kemični izdelki, cement itd.) za ostale gospodarske panoge, predvsem predelovalno industrijo, ki predstavlja dobrih 22.000 gospodarskih subjektov ter ustvarja 22 odstotkov BDP in zaposluje 225.000 delavcev, so dodali. Pozvali so k uveljavitvi daljšega prehodnega obdobja in v vmesnem času k spremembi metodologije obračuna omrežnine na način, ki bi omogočal prilagoditev odjema in predvsem upošteval kriterij odražanja stroškov, s čimer bi lahko zagotovili bolj ustrezen sistem.