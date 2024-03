De'Longhi kavni aparat Rivelia očaral trg s trojno oblikovalsko nagrado IF Design

Kavni aparat Rivelia odraža zavezanost blagovne znamke De'Longhi k odličnosti in inovacijam v vseh vidikih oblikovanja in funkcionalnosti kavnih aparatov. Rivelia se ponaša z elegantnim izgledom , intuitivnim uporabniškim vmesnikom in vrhunsko zmogljivostjo ter tako postavlja nove standarde domačim avtomatskim kavnim aparatom.

Rivelia je oblikovana za ljubitelje kave, ki želijo svet kavnih zrn pripeljati v svoj dom. Ponaša se z vrsto inovativnih funkcij , ki jo ločujejo od tradicionalnih kavnih aparatov. Tehnologija preklopa zrn (t. i. bean switch technology ) omogoča ljubiteljem kave raziskovanje različnih okusov kave, enostavno preklapljanje med različnimi kavnimi zrni zagotavlja prilagojeno izkušnjo pri pripravi vsake skodelice kave. Tehnologija LatteCrema Hot omogoča pripravo žametno mehke strukture mleka v napitkih, kot so latte, cappuccino in drugi. Rivelia uporabnikom omogoča personalizacijo nastavitev, ta intuitivna funkcija omogoča, da si kavni aparat zapomni preference ter navade pitja kave pri posamezniku in tako je za uživanje v kavnem napitku dovolj le en dotik.

Eleganten in sodoben dizajn Rivelie je navdihnjen z modernim minimalizmom, zato aparat brezhibno vizualno paše v vsak kuhinjski prostor. Njegova elegantna silhueta in vrhunski zaključki pa ga naredijo izstopajoč dodatek vsakemu domu. Na slovenskem tržišču bo Rivelia na voljo v štirih barvnih različicah: prodnato sivi (pebble grey), peščeno bež (sand beige), črni (onyx black) in beli.

Izjemno oblikovanje in inovativne značilnosti Rivelie so temu najnovejšemu kavnemu aparatu iz družine De'Longhi prislužile kar tri prestižne nagrade IF Design Awards, ki priznavajo odličnost v oblikovanju in inovacijah, trojna zmaga Rivelie pa je potrditev njegove vrhunske izdelave in pristopa, osredotočenega na uporabnika.