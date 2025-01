Delova osebnost leta 2024 je zdravnik Samo Zver

Poleg prejemnika nagrade so bili nominiranci za 35. Delovo osebnost še frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin , raziskovalka in mama dečka Urbana z redko genetsko motnjo CTNNB1 Špela Miroševič , predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Blaž Brodnjak , predsednik in ustanovitelj društva Morigenos in predsednik evropskega združenja za kite in delfine Tilen Genov , predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz , najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret , filmska avtorica Sonja Prosenc , ki je s filmom Odrešitev za začetnike obkrožila mednarodne festivale, ambasador slovenskega športa in podpornik mladih talentov Goran Dragić in najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar .

Zbrane je na 35. razglasitvi Delove osebnosti pozdravila tudi direktorica medijske hiše Nataša Luša in poudarila, da Delo zaradi svoje vloge v družbi usmerja pozornost na osebnosti, ki jih odlikujejo pogum, inovativnost, volja, moč, vizija, verodostojnost, znanje in celovitost. "Takšni ljudje so gibalo razvoja in pripomorejo k dvigu zavesti, da je mogoče le z vztrajnostjo doseči zastavljene cilje. Prav vztrajnost je skupni imenovalec vseh naših nominirancev, v njej vidijo ključ do uspeha," je dejala.

Medijska hiša Delo je v sklopu današnje prireditve že osmo leto zapored svojim novinarjem in fotoreporterjem podelila tudi novinarske nagrade. Posebno priznanje novinarka leta 2024 je prejela Saša Senica, nagrado medijske hiše Delo za izstopajoče novinarske dosežke so prejeli Karina Cunder Reščič, Tomica Šuljić in novinarji, sodelujoči v projektu Evropa izbira. Najobetavnejši mladi novinar leta je postal Nejc Grilc, nagrada za fotografijo leta je pripadla Leonu Vidicu. Posebno nagrado za življenjsko delo medijske hiše Delo je prejel Eduardo Brozovič, ki velja za vrhunsko pero stare šole novinarstva in je spoštovan pri športnikih, funkcionarjih, bralcih in kolegih.