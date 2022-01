Delova osebnost leta je Aleksander Čeferin

"Biti prvi človek Uefe je ogromna čast in še večja moč, Slovenija po zaslugi Aleksandra Čeferina nikoli ni bila prepoznavnejša na zemeljski obli. Uefa je močnejša od držav, nogomet je fenomen, ki ga ne more preglasiti nobeno drugo globalno gibanje," je dejal odgovorni urednik dela Bojan Budja . Pri tem je poudaril, da Sloveniji "ni pomagal le športno, nogometno, z zaščitnimi maskami, kot ugleden odvetnik je jasno in glasno stopil v bran pravni državi in spoštljivi javni komunikaciji."

Med njimi so bili letos še Alojz Ihan, Roman Jerala, Matjaž Jereb, Ema Kugler, Samo Zver, Tadej Pogačar, Nika Kovač, Zdenka Mrak in Barbara Štrukelj .

Slavnostni govornik Milan Kučan je dejal, da upa, da bo novo leto zmagovito in bolj prijazno. "To, ki smo ga zapustili, ne bo dobro zapisano v naš spomin. Kljub nekaterim dosežkom smo njegov konec dočakali kot močno raztreščena družba s komaj verjetno množino medsebojnega nezaupanja, dvomov v znanost in v strokovno védenje. Na žalost tudi z vse bolj odklonilnim odnosom do politike, čeprav je to tista človekova dejavnost, ki naj skrbi za javno dobro," je dejal prvi predsednik republike.