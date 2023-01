Delova osebnost leta je Marjan Pipenbaher

Prestižni naslov Delova osebnost leta je letos šel v roke Marjanu Pipenbaherju. Kot so poudarili v uredništvu Dela, gre za enega najbolj priznanih evropskih graditeljev in projektantov mostov. Je avtor in odgovorni projektant več kot 200 mostov in viaduktov doma in v tujini, so navedli.

Gradbeni inženir, podjetnik in predavatelj Marjan Pipenbaher je za svoje delo že prejel priznanja stanovskih kolegov. Hrvaška inženirska zbornica mu je za most na Pelješac podelila nagrado kolos za izjemne strokovne dosežke. Po navedbah zbornice, ki so jih povzeli v uredništvu, je to daleč največji in najbolj kompleksen gradbeni projekt na Hrvaškem. Pipenbaher je novembra prejel tudi nagrado za inženirsko odličnost.

icon-expand Marjan Pipenbaher FOTO: Miro Majcen

Mogočni most na Pelješac, ki so ga odprli lani poleti in je povezal celotno hrvaško ozemlje, se uvršča med pet največjih mostov v Evropi, zgrajenih v 21. stoletju. Skoraj poltretji kilometer dolg most pa ni le gradbeni dosežek, ampak je pomemben tudi za številne Slovence, ki radi dopustujejo v južni Dalmaciji. Občutno je namreč skrajšal pot iz Zagreba do Dubrovnika, potnikom pa tudi ni treba več prečkati meje z Bosno in Hercegovino, so zapisali v sporočilu za javnost.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Med nominiranci za že 33. Delovo osebnost so bili še prva Slovenka z naslovom olimpijske prvakinje v smučarskih skokih Urša Bogataj, podjetnik Ivo Boscarol, ki je s hčerjo doniral več milijonov evrov za družbeno pomembne projekte, astrofizičarka Maruša Bradač, ki sodeluje pri največjem vesoljskem teleskopu Webb, predsednik vlade Robert Golob kot politik, ki je zaznamoval Slovenijo, Inštitut 8. marec kot organizacija predstavnikov nove generacije, ki se borijo za solidarno družbo, zakonca Živa Ploj Peršuh in Tomo Peršuh, ki sta s hitro akcijo iz Kijeva evakuirala mlade glasbenike, predsednica republike Nataša Pirc Musar, gorski reševalec Matjaž Šerkezi ter vodji gasilcev med julijskim požarom na Krasu Simon Vendramin in Stanko Močnik. Naziv je lani prejel predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. "Treba je začeti pri sebi, si priznati napake, se izboljšati, kar je treba spremeniti. Če bomo to znali kot posamezniki in družba, se nam za našo prihodnost ni treba bati," je dejal.