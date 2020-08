'Delovanje po poznanstvih povzroči, da zdrava podjetja ne dobijo poslov'

Po njegovi oceni je takšna oblika korupcije tudi najbolj nevarna za konkurenčnost gospodarstva. Kot pojasnjuje, delovanje po poznanstvih in zvezah povzroči, da zdrava konkurenčna podjetja ne dobijo poslov. "In tukaj potem nastane problem Slovenije, ki povzroči izgube tistih 3,6 milijarde evrov, ki izginejo preko korupcije."

Ali je prav, da kmetijska ministrica Aleksandra Pivec ne pokaže računov javnosti in jih hrani za pristojne? Bojan Dobovšek pojasnjuje, da je pri koruptivnih dejanjih vedno treba pogledati, ali je tudi za druge ljudi bilo enako. "Ministrica bi vsekakor morala takoj pokazati dokaze in račune, kajti če ne, potem se dela konflikt interesov in vzbuja pristranskost njenega delovanja. Vse skupaj pa meče slabo luč, tako na stranko kot na celotno vlado," je bil jasen.

Glede obiska Pivčeve pri podjetju Vinakras Dobovšek poudarja, da bi moral obstajati potni nalog, dokaz o tem, kdo jo je tja napotil, kdo krije stroške službenega obiska, ter tudi podatki o tem, kaj bi se dogajalo na tem obisku. "Ko gre za zasebni del, pa ga plača tisti, ki zasebno letuje." Ugotoviti pa bi bilo tudi treba, tako Dobovšek, kakšen videospot se je snemal, na kakšne stroške in kako. "Kdo je imel od tega korist? Pa naj bo to korist za Vinakras ali za ministrico."

"Ko smo vstopali v EU, so nam povedali, da je glavni problem Slovenije sistemska korupcija. Zato je bila ustanovljena KPK."Dobovšek ob tem opozarja, da je v omenjenem primeru obiska ministrice na Krasu viden konflikt interesov, ki kaže na to, da je zasebni interes večji od interesa institucije, ki jo ministrica zastopa. Ob tem lahko po njegovem mnenju nastanejo premoženjske ali nepremoženjske koristi. "To velja za oba – za ministrico in tistega, ki jo je gostil."

Na kritike, da gre zgolj za minorne stroške, Dobovšek odgovarja, da noben strošek ni majhen, takšni posli pa da vodijo v hujše oblike korupcije, kot je denimo preferiranje na javnih naročilih. "Problem je velika korupcija. Ljudje uporabljajo malo korupcijo, da preživijo, ker so plače slabe, minister pa menim, da ima dovolj dobro plačo, da lahko takšne stroške plača sam."

Nekdanji člank KPK se je tudi odzval na tvit Janeza Janše, v katerem je premier povedal, da se mu zdi normalno, da politiki promovirajo slovenska podjetja in kmete. "Seveda je prav, da promoviramo slovenska podjetja in dejavnosti, vendar je razlika v promoviranju celotne panoge in posameznika, kjer so nato pomembne koristi. Tukaj je treba paziti, koga in na kakšen način se promovira," odgovarja Dobovšek.