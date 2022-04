Delovišče enega od predorov drugega tira je onesnažilo reko Rižano. Delavci Kolektorja so prejšnji teden pri vrtanju za predor T8 naleteli na vodno žilo, izjemno kalna voda, pomešana s flišem in morda tudi snovmi iz betona, je v velikih količinah končala v reki. Ribiška družina in okoljevarstveniki so v stranskih kanalih iz vode vlekli poginule ribe, delavci pa skušajo odpraviti škodo. O razsežnostih nesreče je za zdaj težko govoriti, ker še ni jasno, kaj vse je steklo v vodo.