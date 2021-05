Delovna inšpekcija na STA ni ugotovila večjih kršitev, izdan le opomin

Delovna inšpekcija je po opravljenem pregledu z odločbo agenciji izrekla opomin in globo v višini 30 evrov, ker se za štiri samostojne novinarje ni vodila evidenca o izrabi delovnega časa v skladu z zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti. To pomanjkljivost je podjetje po opozorilu inšpekcije že odpravilo in vzpostavilo primerne evidence, so navedli v vodstvu STA. Inšpekcija kršitev druge delovnopravne zakonodaje ni ugotovila.

Vlada je sicer 18. marca na podlagi poročila vladnega urada za komuniciranje sprejela tudi sklep, naj notranje ministrstvo v zvezi s STA preveri, ali ugotovljene kršitve vsebujejo elemente sumov kaznivih dejanj, ter ukrepa v skladu z zakonom. Prav tako naj bi ministrstvo preverilo, ali je šlo pri ravnanju nadzornikov za kršitev zakona o gospodarskih družbah. Sredi aprila so se na podlagi več prejetih prijav domnevnih nepravilnosti, povezanih z delovanjem STA, pri predsedniku nadzornega sveta STA Mladenu Terčelju oglasili preiskovalci PU Ljubljana.