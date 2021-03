Delovna inšpekcija na STA, Veselinovič nadzora ne komentira

Vlada je minuli teden namreč sprejela sklep, v katerem je med drugim inšpektoratu za delo predlagala, da naj v skladu s svojimi pristojnostmi opravi inšpekcijski nadzor in pregleda delovanje na agenciji. Na odgovor, ali je bil današnji nadzor posledica tega sklepa, STA še čaka. Za odgovore smo inšpektorat za delo zaprosili tudi mi, obljubili so nam jih do 15. ure.

Spomnimo

Vlada je sicer minuli teden v omenjenem sklepu nadzornemu svetu STAtudi predlagala razrešitev direktorja STA Bojana Veselinoviča.Sprejela je tudi sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali kršitve vsebujejo elemente sumov kaznivih dejanj, in naj se preveri odgovornost nadzornikov. Veselinovič je odločno zavrnil očitke iz sklepa vlade. V Slovenskem centru PEN so vlado pozvali, naj korenito spremeni svoj odnos do STA, medijev in novinarjev. V odnosu do STA njeno ravnanje razumejo kot nespoštovanje institucionalne avtonomije, pa tudi kot poskus ali že kar kot postopek demontaže STA, namen katerega je očitno težnja po utišanju vira zaupanja vrednih informacij, so navedli.