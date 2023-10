Delovna inšpekcija v Vrtcu Postojna uvedla prekrškovni postopek

Inšpektorat RS za delo je v začetku meseca opravil inšpekcijski nadzor v Vrtcu Postojna po tistem, ko so zaposleni pet let podaljševali pogodbo za določen čas, zdaj visoko noseči pa je niso podaljšali. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so uvedli prekrškovni postopek, so pojasnili na inšpektoratu.

"Ker postopek še poteka, vam več informacij za zdaj ne moremo posredovati," so zapisali. V Vrtcu Postojna naj bi delavka, ki je v visoki nosečnosti ostala brez zaposlitve po tistem, ko je pet let delala po pogodbah za določen čas. Po informacijah STA inšpektorat v konkretnem primeru naj ne bi ugotovil kršitev, so jih pa pri drugih pogodbah o zaposlitvi. V vrtcu je zaposlenih 125 delavcev za nedoločen in 23 za določen čas. icon-expand Nosečnica FOTO: Shutterstock Ravnateljica postojnskega vrtca Elizabeta Zgonc je ob inšpekcijskem nadzoru povedala, da je kolektiv razmeroma mlad, vendar zaposlenim za določen čas ob morebitnih upokojitvah ali odpovedih delovnega razmerja ponudijo nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Na delovni inšpekciji pa so za Televizijo Slovenija tedaj povedali, da postojnski vrtec ni edini primer v Sloveniji, zato so se odločili, da bodo opravili širši nadzor nad vrtci po Sloveniji. Danes so glede tega navedli, da inšpektorat že izvaja poostreno akcijo nadzora nad spoštovanjem delovnopravnih predpisov v vrtcih. Več o akciji bodo zato lahko povedali, ko bo povsem zaključena.