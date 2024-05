Delovna nesreča: v ljubljanski operi del kulise padel na pevki

Čeprav so v SNG Opera in balet za Slovenske novice pojasnili, da sta obe poškodovani pevki že v domači oskrbi, pa operna pevka Inez Rusina Rues pravi, da se njeni sodelavki nista zgolj lažje poškodovali. Na družbenem omrežju Facebook je zapisala, da ima ena od pevk težje oziroma hude poškodbe, saj da je prišlo do zloma treh kosti na nartu. Kakšne so poškodbe druge sodelavke, pa da še ne ve.

Tudi mezzosopranistka, ki je zaposlena v operi, je po poročanju Slovenskih novic potrdila, da je njena sodelavka utrpela hujšo poškodbo, šlo naj bi za zlom in šiv rane na glavi. "Vem, da so tudi druge bile poškodovane, ampak sreča v nesreči je bila ta, da je ta poškodba z zlomom za zdaj najhujša. Ostali smo pa pretreseni in v skrbeh, zakaj se je to zgodilo," je povedala.

Zakaj je sinoči prišlo do nesreče in kaj je bil torej vzrok, da se je del scene odpel in padel na tla, še ni znano. Sicer pa do 23. maja, ko je napovedana naslednja premiera, niso imeli načrtovanih drugih predstav, zato ne bo prišlo do nobene odpovedi predstav.