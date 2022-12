Delovna oprema za zimo, ki vas bo zaščitila in grela pri delu

Pozimi, ko so prsti otrdeli zaradi mraza, so lahko tudi preprosta opravila zapletena in nevarna, pihanje v dlani, da bi ogreli prste, pa ni vedno mogoče. Kako se lahko poveča varnost pri delu v zimskih razmerah?

Kadar pozimi delate zunaj, je še posebej pomembno, da glavo in roke zaščitite z zimsko kapo ali čelado. Na številnih gradbiščih morajo delavci nositi čelade, saj so ta območja lahko zelo hrupna in potencialno nevarna. Čelada iz trdega materiala ščiti pred padajočimi predmeti, kot so opeke ali betonski bloki in je svetle barve, tako da jo drugi delavci zlahka opazijo.

Zimska kapa, ki se prilega pod čelado, vam bo na delovnem mestu ogrela ušesa in vam pomagala ostati na toplem v hladnih razmerah. Kapa zmanjša količino telesne toplote, ki uhaja iz glave, kar pomeni, da vam bo ob nošenju kakovostne kape topleje povsod, šal pa je dodatna plast, ki ščiti vrat pred hladnim zrakom.

Ob deževnih dneh in pozimi so vaše roke še posebej izpostavljene nizkim temperaturam, če delate na prostem. Rokavice vas bodo zaščitile pred mrazom in vlago, ki bi sicer lahko povzročila nelagodje ali poškodbe.

Topla zimska delovna jakna

Na voljo je veliko različnih slogov, tako da lahko vsak najde točno takšno zimsko delovno jakno, ki najbolj ustreza njegovim potrebam na delovnem mestu. Nepremočljive zimske jakne so podložene z lahkimi materiali in izdelane iz nepremočljivega materiala, da vam bo toplo in suho v vseh vremenskih razmerah. Izolirane zimske jakne so izdelane z udobno podlogo iz flisa, da vam bo toplo, ko se temperatura zniža in imajo nastavljivo kapuco, ki jo lahko nosite nazven ali jo imate pospravljeno, odvisno od vaših želja. Za dodatno udobje je v pasu tudi vrvica za zategovanje. Softshell jakne so odlična rešitev za zimske dni in hladne večere. Izdelane so iz napredne tkanine, ki odvaja znoj stran od telesa, zato vas ne bodo pregrevale, hkrati pa vas bodo ohranjale tople in suhe.