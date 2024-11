Kako bomo v Sloveniji po novem omejevali porabo alkohola?

Na seji so kot glavne cilje programa navedli zmanjševanje posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola, izboljševanje družbene ozaveščenosti o posledicah rabe alkohola in o ukrepanju države, celovito spremljanje pitja alkohola v Sloveniji, zagotovitev boljšega povezovanja in informiranja med pomembnimi deležniki na področju alkoholne politike ter zagotovitev finančnih virov in usposobljenih kadrov za izvajanje alkoholne politike.

Program omejevanja porabe alkohola so po navedbah ministrstva vsebinsko razdelili na devet področij. Med njimi so sistematično zbiranje in pretok informacij pri izvajanju alkoholne politike, ukrepi državnih institucij za izvrševanje zaporne kazni in ukrepi glede vožnje pod vplivom alkohola. Sledijo jim še ukrepi za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, cena alkohola, dostopnost alkohola, omejitev sponzorskih aktivnosti in promocije alkoholnih pijač, preprečevanje negativnih posledic pitja in opijanja ter spremljanje in nadzor alkoholne politike.