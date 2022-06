Delovna skupina bo pripravila ukrepe za premagovanje draginje

Kot je že napovedal Golob, bo dokončen dokument z ukrepi za premagovanje prehranske in energetske draginje pripravljen do konca junija. V njem bodo člani delovne skupine predstavili konkretne rešitve, kako breme draginje porazdeliti.

Kot so pojasnili v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba , se bo delovna skupina prvič sestala v torek in se dogovorila glede vsebinske priprave in terminskega načrta ukrepov ob visokih cenah hrane in energentov.

Golob in nekateri ministri so napovedali, da se bo vlada odziva na visoke cene energentov in hrane lotila v dveh korakih. Z deležniki, na primer trgovci z živili in energenti, naj bi se najprej skušali dogovoriti o delitvi bremen zmanjšanja cenovnega bremena za gospodinjstva in podjetja. Če to ne bo uspešno, naj bi v drugem koraku sledila cenovna regulacija. Golob v preteklih tednih ni izključeval niti posega v dajatve, a naj to ne bi bila prva poteza.

Na gospodarskem ministrstvu so dodatno pojasnili, da je vladna strategija doseči dogovor o obvladovanju draginje skupaj z vsemi ključnimi deležniki v sektorjih prehrane, energentov in surovin. Cilj je tako doseči dogovor o porazdelitvi bremen vertikalno po celotni verigi deležnikov: proizvajalci/pridelovalci, distributerji in trgovci.