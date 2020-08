Delovna skupina za covid-19 nadaljuje brez predstavnikov skupnosti socialnih zavodov

Resorni ministrstvi sta socialnovarstvenim zavodom sicer predlagali možnost vzpostavitve zunanjih mobilnih enot ob domovih za starejše, kamor bi lahko umaknili okužene stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja. Ministrstvo za zdravje, ki je do izstopa skupnosti zelo kritično, do petka od vodstev zavodov pričakuje povratno informacijo, ali sploh obstaja interes za nabavo zunanjih enot za učinkovitejšo organizacijo con. Nabavo opremljenih bivalnih zabojnikov bi sicer zagotovili s kohezijskimi sredstvi, so pojasnili.

V skupnosti socialnih zavodov ob tem ne morajo podati ocene, če omenjeni predlog izpolnjuje njihove zahteve, saj glede mobilnih enot še niso prejeli natančnejših pojasnil. Ob tem so spomnili, da zakonodaja dolžnost izvedbe popolne izolacije nalaga zdravstvenim zavodom in ne socialnovarstvenim zavodom.

"Zaradi tega pričakujemo, da bo odgovore glede primernosti, opremljenosti in potrebnih kadrih pripravilo predvsem ministrstvo za zdravje. Vsekakor je treba tudi v tovrstnih enotah zagotoviti spoštovanje vseh standardov, ki sicer veljajo za zdravstvene zavode, pooblaščene za spopadanje z nalezljivo boleznijo," so navedli. Če bodo zahteve izpolnjene, so se pripravljeni vrniti v delovno skupino, sicer pa so že takoj po izstopu izrazili pripravljenost sodelovanja na neformalnih srečanjih.

Ob tem se sprašujejo še, kako bodo zagotovili potrebni zdravstveni kader za delo v mobilnih enotah."Zagotovitev ustrezne kadrovske zasedbe je ključna," so poudarili.

Kadrovske stiske domov za starejše se zavedajo tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Državni sekretar Uršič je ob izstopu skupnosti iz delovne skupine, ki ga na ministrstvu za delo obžalujejo, spomnil da zaključujejo pripravo uredbe o zagotovitvi 31 milijonov evrov, ki jih četrti protikoronski zakon zagotavlja kadrovski krepitvi zavodov.

Kot so pojasnili na ministrstvu, bo uredba določila metodologijo ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev v javni mreži. Uredbo bo vlada predvidoma obravnavala na eni od prvih popočitniških sej.