Začelo se je iskanje rešitve za dodaten vodni vir Krasa in Istre

Potem ko se je po nesreči vlaka pri Hrastovljah, pri kateri je prišlo do izlitja kerozina, pokazala ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe, je danes z delom začela delovna skupina, ki bo po pojasnilih ministra za okolje in prostor Simona Zajcapoiskala najboljšo rešitev za dodaten vodni vir za Kras in slovensko Istro.

"Naš cilj je, da iz domačih virov zagotovimo dodatnih 500 litrov vode na sekundo,"je v izjavi medijem po sestanku delovne skupine v Ljubljani pojasnil okoljski minister.

Delovna skupina je danes določila izhodišča, katerih cilj je za Obalo določiti nov vir, ki bo zagotavljal omenjenih dodatnih 500 litrov vode na sekundo. Doslej se je omenjalo devet možnosti, dve sta odpadli takoj, v prihodnjih 14 dnevih bo skupina preučila še ostale. "Potem pa je treba samo ugotoviti, kje je vložek najbolj primeren za najbolj učinkovit rezultat," je dodal.

Po ministrovih pojasnilih sta takoj odpadla razsoljevanje in status guo, pa tudi zadrževalnik Kubed kot ena izmed možnosti, ki se je omenjala že v preteklosti. Kot je dodal vodja Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, je ta možnost odpadla, ker gre za napajanje iz istega vodnega vira kot Rižana.

Cilj je, da se vodooskrba zagotovi iz slovenskih vodnih virov

V igri sta po njegovih besedah dve rešitvi: ali iz obstoječih podzemnih virov in izvirov zagotoviti zadostne količine in to povezati z ustreznimi transportnimi cevovodi ali zagotovitev vira z neko novo akumulacijo. Tu se največkrat omenja vodni vir Padež v Brkinih, v preteklosti najbolj preučevana rešitev.

Po Prohinarjevih pojasnilih se pogovarjajo o vodnih virih s Krasa (Klariči oz. Brestovica) in ilirskobistriškega, obstoječih virih na Obali, ena od alternativ je tudi povezava proti postojnskemu sistemu.

"Osnovna ideja je, da se ta primarna vodooskrba zagotovi iz slovenskih vodnih virov, to je cilj. Navezave potem na Hrvaško in eventualno tudi Italijo so lahko kot dodatna varovalka, kot dodatno zavarovanje za morebitne potrebe za izredne dogodke," je poudaril vodja direkcija za vode in dodal: "Sam sistem vodooskrbe je treba reševati kot cel sistem, treba je gledati tudi na ilirskobistriškega in kraškega, zato da imamo potem celoten sistem povezan v neko stabilno strukturo."

Naslednji sestanek bo konec julija

Delovna skupina bo tako po njunih pojasnilih zdaj preučila obstoječo izdelano dokumentacijo za določene variante, ki so se omenjale že v preteklosti. Tudi to bo namreč vplivalo na to, katero možnost izbrati. Naslednji sestanek delovne skupine z vsemi župani bo konec julija, teden prej bo s predstavniki vseh treh tamkajšnjih vodovodov skušala preučiti zadeve.

Zajc si točnega datuma, do katerega naj bi bila znana rešitev, ne upa napovedati, računa pa, da bo delovna skupina to poiskala čez poletje. "Važno je, da se zdaj dela na tem," je poudaril. Ob tem spomnil, da so tamkajšnje občine že prosile, da se v roku enega meseca vsaj določi najbolj primerne variante, da se nato lahko določi časovnica.