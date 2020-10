Jurič: Izbrana šesterica izjemni profesionalci, ki bodo kos kompleksnim migracijam

Kdo je omenjena šesterica? Gre za odstavljeno nekdanjo generalni direktorico Tatjano Bobnar , razrešenega nekdanjega šefa kriminalistične policije Boštjana Lindava , razrešeno nekdanjo šefico PR službe Vesno Drole , pomočnika direktorja NPU Davida Antoloviča in še dva NPU-jeva kriminalista, ki neuradno preiskujeta domnevne nepravilnosti prejšnje sestave Knovsa. Med osumljenimi pa obrambni minister Matej Tonin in državni sekretar Žan Mahnič .

Kot je pojasnil, so nezakonite migracije del večjega problema, kjer se prepleta več različnih kaznivih dejanj, zato se je odločil, da na omenjeni položaj imenuje ljudi, ki jim zaupa in za katere ve, da bodo izpolnili njegova pričakovanja.

Prvi mož slovenske policije Andrej Jurič je tudi danes v odzivu na naše poročanje vztrajal, da je sam in brez navodil politike v vladno delovno skupino imenoval šesterico policistov. Opisal jih je kot izjemne profesionalce, ki se bodo znali soočiti s kompleksno in zahtevno tematiko, kot so to migracije, čeprav na tem področju izkušenj nimajo. Imajo pa, kot je povedal, izkušnje na področju finančnih preiskav in mednarodnih sodelovanj.

Juriča smo danes vprašali, zakaj je med 60 kriminalisti izbral točno tista, ki vodita preiskavo zoper vladajoče. " Če to drži, potrjujem, da sem se pravilno odločil, ker namreč nihče od predpostavljenih ne bo dal zadeve nekomu, ki je ni sposoben rešit in jo pripeljat do končnega cilja ," je odgovoril Jurič.

In če jih Jurič opisuje kot profesionalce, jih politiki vladajoče stranke, tudi notranji minister Aleš Hojs , pa na primer zdajšnji državni sekretar za nacionalno varnost, javno diskreditirajo. Nazadnje ob interpelaciji Hojsa poslanec SDS Marijan Pojbič. Slednji je vsem gledalcem pred TV-sprejemniki, ki so spremljali interpelacijo, povedal, da naj bi bili Antolovič ter kriminalista Tina Pahor in Marko Košir del skupine, ki je specializirana za pregon desnih politikov, še posebej pa stranke SDS.

Policija: Kriminalistična preiskava bo zmeraj samo zahtevno policijsko delo brez kakršnihkoli stranskih primesi

V policiji so se medtem odzvali na očitke na delo policije in njenih zaposlenih. "Eno izmed najobčutljivejših in najzahtevnejših področij policijskega delovanja je odkrivanje in preiskovanje kriminalitete, sploh najzahtevnejših kaznivih dejanj, v katerih obravnavamo v javnosti izpostavljene osebe," so na Generalni policijski upravi (GPU) zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da kriminalistične preiskave potekajo pod usmerjanjem izključno državnega tožilstva.

Odgovornost zaposlenih in njihovih vodij na vseh ravneh kriminalistične policije in v njeni organizacijski enoti Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) je izjemno velika, so poudarili. Kriminalistična preiskava od njih namreč terja zakonite in odločne postopke pri pridobivanju dokazov o najhujših kaznivih dejanjih in prevzem odgovornosti. Na policiji ob tem opozarjajo, da blatenje preiskovalcev in vodij iz kriminalistične policije ter konkretnih kriminalističnih preiskav ali celo pobude za ukinitev določenih policijskih enot zagotovo niso profesionalen odnos do zaposlenih v kriminalistični policiji.

Kriminalistična preiskava bo vedno ostala zahtevno policijsko delo, v kateri si kriminalistični preiskovalci in njihovi vodje zaslužijo dostojno in spoštljivo javno obravnavo, tudi zaradi poslanstva, ki ga predano opravljajo, so še zapisali na GPU.