Nesreča v delovni zapori tokrat ohromila gorenjsko avtocesto

Med priključkom Naklo in Kranj vzhod v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih, fizično ločenih, navaja Prometno informacijski center. Zjutraj se je v delovni zapori zgodila prometna nesreča, ki se je ohromila promet proti Ljubljani.
Od Karavank proti Ljubljani se pot podaljša za okoli 20 minut, območje zastojev je trenutno dolgo okoli pet kilometrov.
Pred tem je bilo območje zastoje daljše od osmih kilometrov.
Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom slovenska Bistrica jug proti Mariboru.
Na gorenjski avtocesti med priključkoma Podtabor in Kranj vzhod proti Ljubljani.
Poročilo o stanju prometne varnosti
Zaradi nedavnih prometnih nesreč pri delovni zapori pri Postojni, ki so promet na primorski avtocesti ohromile tudi za več ur, je vlada ministrstvu za infrastrukturo naložila, naj v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah.
Prometne nesreče so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je v poročilu ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Inšpektorat je med drugim ugotovil tudi, da je bilo pri postavitvi prometne signalizacije nekaj napak oziroma pomanjkljivosti.
