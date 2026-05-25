Nesreča v delovni zapori tokrat ohromila gorenjsko avtocesto

Med priključkom Naklo in Kranj vzhod v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih, fizično ločenih, navaja Prometno informacijski center. Zjutraj se je v delovni zapori zgodila prometna nesreča, ki se je ohromila promet proti Ljubljani.

Od Karavank proti Ljubljani se pot podaljša za okoli 20 minut, območje zastojev je trenutno dolgo okoli pet kilometrov.

Pred tem je bilo območje zastoje daljše od osmih kilometrov.