Slovenija

Nesreča v delovni zapori tokrat ohromila gorenjsko avtocesto

Ljubljana, 25. 05. 2026 08.35 pred 8 minutami 1 min branja 18

Avtor:
N.L.
Kolona proti Ljubljani pri Kranju

Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Ostaja zastoj, ki je tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem, opozarja Prometno informacijski center. Zastoji so tudi na drugih avtocestnih odsekih.

Med priključkom Naklo in Kranj vzhod v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih, fizično ločenih, navaja Prometno informacijski center. Zjutraj se je v delovni zapori zgodila prometna nesreča, ki se je ohromila promet proti Ljubljani. 

Od Karavank proti Ljubljani se pot podaljša za okoli 20 minut, območje zastojev je trenutno dolgo okoli pet kilometrov. 

Pred tem je bilo območje zastoje daljše od osmih kilometrov. 

Ponedeljkova jutranja prometna konica
FOTO: Promet.si

Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.

Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom slovenska Bistrica jug proti Mariboru.

Na gorenjski avtocesti med priključkoma Podtabor in Kranj vzhod proti Ljubljani.

Poročilo o stanju prometne varnosti

Zaradi nedavnih prometnih nesreč pri delovni zapori pri Postojni, ki so promet na primorski avtocesti ohromile tudi za več ur, je vlada ministrstvu za infrastrukturo naložila, naj v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah.

Prometne nesreče so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je v poročilu ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Inšpektorat je med drugim ugotovil tudi, da je bilo pri postavitvi prometne signalizacije nekaj napak oziroma pomanjkljivosti.

Preberi še Prepoved prehitevanja, brisanje belih oznak, prikazovalniki hitrosti
promet avtocesta slovenija

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
25. 05. 2026 09.16
Šele zdaj je Ribič priznal, da v Sloveniji nimamo delavcev niti za eno gradbišče, kaj pa šele za pet odprtih gradbišč hkrati. Ampak, naša vrla Alčenka je pa zrihtala, da je hkrati odprih vse pet. Zato vse stoji!...Odprta gradbišča, a delavcev nikjer!
skuripanda burns
25. 05. 2026 09.15
DARS namenoma in zavestno blokira promet po celi državi. Gre za čisto zlobo vodilnih. Vsi štirje kraki avtocest so sedaj z delovišči... Vsi štirje. Namesto da bi delali samo na enem delovišču, tja poslali vse delavce, dokončali v najkrajšem možnem času, so sedaj blokirali promet NA VSEH ŠTIRIH KRAKIH HKRATI. To so čisti sociopati, ki namenoma škodujejo državljanom Slovenije.
Hehedemokrat
25. 05. 2026 09.14
Kakšna delovna zapora? Kje so delavci in stroji ? Že 1 mesec zapora, nič se ne dela...
Peni Stojanović
25. 05. 2026 09.18
pelji mimo in tiho bodi
Gargamel35
25. 05. 2026 09.12
Najprej, zakaj je potrebno menjati celoten asfalt na tako veliko delih avtoceste? Z njim ni bilo nič narobe. Zakaj toliko delovišč naenkrat, če niste sposobni niti enega končani čim prej? Zakaj dva pasova, če folk ni sposoben vozit po njih in se kup nesreč? Naredite enega širokega in višjo omejitev hitrosti. Zakaj?
mojcd
25. 05. 2026 09.10
In to v smeri LJ, saj se ja tujci danes vracajo nazaj, kako to a mogoce niso prazniki krivi?
mojcd
25. 05. 2026 09.09
A je DARS kdaj pomislil da bi bilo bokjenzozati na en sirai pas? Mogoce malo pocasneje ampak PRETOCNEJE
Emil Gyöfi
25. 05. 2026 09.07
Namesto 5 delovišče imaš 2 delovišča in ko končaš, odpreš novo delovišče. To je rešitev za pomanjkanje kadra.
RUBEŽ
25. 05. 2026 09.06
Najbolje da avtocesto zaprejo. Tranzit na vlake, vse ostalo na regionalke. Pa potem DARS -ovci lahko delajo tudi ko bodo hoteli, ne samo ko morajo. Karikirano, ampak skoraj resnično.
zaba67
25. 05. 2026 09.09
nimajo ne mehanizacije in ne delovne sile za toliko zapor....saj samo malo brskajo na 1 km zapora je pa dolga 10 km...
Lepdan123
25. 05. 2026 08.56
A bejžte no, ne se hecat, čisto nepričakovano. Sezona se pa še začela ni, res ena sama velika katastrofa, Dars je samo za na odpad in čisto nikamor več. Ob 6.30 se peljem mimo delovišča, na njem ni žive duše.
Masturbator
25. 05. 2026 08.56
AFRIKA!!!
mali.mato
25. 05. 2026 08.55
Nova vlada mora čimprej narediti red na Darsu!
strpno
25. 05. 2026 09.07
Ha ha
skuripanda burns
25. 05. 2026 08.49
Vodilnim na DARSu želim, da bi dobili raka.
jedupančpil
25. 05. 2026 08.43
danes bo šele zabavno, k gre švaba domu
Lepdan123
25. 05. 2026 08.57
O ja, zabavno bo celo poletje.
Octavian9
25. 05. 2026 09.15
"Zabavno" bo ves čas dokler na DARS-u vodstvo ne bo začelo odgovarjati za soje rabote. Zapore na vsaj 10 koncih avtocest, obenem pa DARS vodstvo kruli, da nimajo ljudi. Niti sami sebe ne slišijo kake neumnosti stresajo.
