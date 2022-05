Obstaja ogromno poklicev. Med njimi pa so tudi taki, ki se jim godi krivica in jih obsojamo. Zagotovo mednje sodi poklic mestnega redarja. A redarji ne pišejo le kazni. Predvsem skrbijo za vašo varnost in dobro počutje v mestih. Aleksander Pozvek se je pridružil ljubljanskim mestnim redarjem. In malo mu je v glavo stopila uniforma. Menda je postal kar strah in trepet ljubljanskih ulic. Poglejmo, kako je potekal njegov prvi in verjetno tudi zadnji službeni dan.